Transportatorii au oprit intrarea vapoarelor în porturile ucrainene din Marea Neagră

Transportatorii internaționali au suspendat temporar escalele navelor comerciale în porturile Ucrainei de la Marea Neagră, după ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare și a vaselor civile. Ministrului ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, susține că decizia nu va avea un impact semnificativ asupra exporturilor de cereale ale țării.

În cadrul unui briefing, demnitarul a subliniat că situația actuală diferă considerabil de cea din primele luni ale invaziei ruse la scară largă, când Kievul se confrunta cu un blocaj real al exporturilor pe cale maritimă. Ministrul a mai menționat că Ucraina dispune acum de rute logistice alternative, care nu sunt folosite la capacitate maximă, cum ar fi porturile de la Dunăre și infrastructura feroviară către Uniunea Europeană.

Taras Vîsoțki a mai spus că Ucraina nu a impus nicio restricție și că proprietarii de nave au ales, din proprie inițiativă, să suspende escalele în porturile ucrainene din motive de siguranță, după atacurile rusești asupra navelor comerciale.

Armata rusă și-a intensificat în ultima perioadă bombardamentele asupra navelor civile care se îndreaptă sau pleacă din porturile ucrainene. Un exemplu recent este nava cisternă Gas Lisbon, sub pavilion liberian, care transporta propan din Egipt spre portul ucrainean Reni.

Atacul, produs în noaptea de 21 spre 22 iulie la circa 40 de kilometri de coastele României, a provocat un incendiu la bord și rănirea a trei membri ai echipajului. Unul dintre aceștia a murit ulterior la spital, în urma arsurilor suferite. Un atac rusesc recent asupra unei nave încărcate cu porumb s-a soldat cu 10 morți în rândul membrilor echipajului.

Suspendarea activității din porturile maritime ale Ucrainei afectează și lanțurile logistice ale exportatorilor de cereale din Moldova. Iurie Rija, directorul executiv al Asociației „Agrocereale”, a declarat pentru IPN, că de aproximativ două săptămâni, toate exporturile maritime ale Moldovei se desfășoară exclusiv prin portul Giurgiulești.