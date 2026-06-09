Grupare care vindea droguri online, destructurată de polițiști la Drochia

Polițiștii din Drochia au destructurat o grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor online. Potrivit informațiilor preliminare, activitatea grupării era coordonată de o persoană aflată în detenție.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii au documentat activitatea a trei suspecți, cu vârste de 36 și 48 de ani. În momentul intervenției, aceștia au încercat să fugă cu un automobil care ar fi fost folosit în activitatea infracțională.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat droguri de tip PVP și marijuana, semințe de cânepă destinate cultivării, precum și dispozitive artizanale și alte obiecte utilizate pentru prelucrarea și consumul substanțelor narcotice.

Substanțele depistate au fost transmise pentru expertiză. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă între trei și șapte ani de închisoare.

Poliția continuă măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.