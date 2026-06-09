Consecințele ploilor: Fântâni inundate și apă contaminată la Vărzărești

Ploile torențiale din ultimele zile au provocat probleme în mai multe localități din raionul Nisporeni, unde viiturile au inundat gospodării și au compromis numeroase fântâni. În satul Vărzărești, localnicii au fost nevoiți să scoată nămolul din puțuri și să folosească pompe pentru evacuarea apei contaminate.

Printre cei afectați se numără și Sofia Bîlea, o femeie de 84 de ani, care s-a trezit cu fântâna din curte plină de apă murdară și sedimente aduse de torenți

„Apa a venit de pe drumuri și pe alături, a intrat în fântână. Când am venit a doua zi, era fântâna plină”, a povestit femeia.

Cu ajutorul vecinilor, aceasta a încercat să curețe sursa de apă. Unul dintre localnici a explicat că apa scursă de pe versanți a ajuns direct în fântână și că procesul de evacuare durează mai multe ore.

Probleme similare au fost semnalate și în alte gospodării din localitate. Oamenii spun că, deși nivelul apei a început să scadă, aceasta rămâne tulbure și nu poate fi utilizată pentru consum.

„Când am scos apă din fântână după ploaie, era exact ca nămolul care curgea prin ogradă. Acum s-a mai limpezit puțin, dar tot este tulbure”, a relatat o localnică.

Unii locuitori afirmă că folosesc rar apa din fântâni pentru băut, deoarece beneficiază de apă din sistemul centralizat de alimentare. Cu toate acestea, fântânile continuă să fie importante pentru activitățile gospodărești și pentru irigarea grădinilor.

Specialiștii avertizează că apa din fântânile inundate poate conține bacterii, paraziți și diferite substanțe chimice transportate de ape, ceea ce o face periculoasă pentru sănătate.

„Acest fapt ridică riscul declanșării și răspândirii bolilor diareice acute, a hepatitei virale și a altor afecțiuni gastrointestinale”, a declarat Ion Bîrcă, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP).

Potrivit acestuia, populația trebuie să evite consumul apei din fântânile afectate și să utilizeze doar apă provenită din surse sigure, apă fiartă sau îmbuteliată.

Pentru readucerea fântânilor în stare de utilizare, experții recomandă evacuarea completă a apei, îndepărtarea nămolului și a impurităților, repararea eventualelor deteriorări și dezinfectarea cu produse autorizate. După efectuarea acestor lucrări, apa trebuie pompată de mai multe ori și utilizată doar după confirmarea, prin analize de laborator, că este sigură pentru consum.

Specialiștii atrag atenția că aspectul limpede al apei nu garantează și calitatea acesteia, motiv pentru care verificările de laborator rămân esențiale înainte de reluarea consumului.