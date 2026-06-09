Alexandr Berlinschii, după o vizita în SUA: Moldova are nevoie de instituții puternice

Deputatul Alexandr Berlinschii a participat la o serie de întrevederi și discuții cu reprezentanți ai instituțiilor publice din statul american Carolina de Nord, dedicate bunei guvernări, transparenței, eticii în serviciul public și funcționării administrației publice.

Potrivit unui comunicat al Partidului Nostru, în cadrul vizitei au fost analizate mecanismele prin care instituțiile independente contribuie la menținerea echilibrului democratic, responsabilitatea funcționarilor publici și instrumentele utilizate pentru asigurarea integrității procesului decizional.

„Am discutat despre rolul instituțiilor independente în menținerea echilibrului democratic, despre responsabilitatea funcționarilor publici și mecanismele care asigură integritatea procesului decizional”, a declarat Alexandr Berlinschii.

Un subiect important abordat în cadrul discuțiilor a vizat reglementarea activității de lobby. Potrivit participanților, transparența, declararea intereselor și respectarea normelor de etică reprezintă elemente esențiale pentru funcționarea corectă a instituțiilor publice și pentru consolidarea încrederii cetățenilor în procesul decizional.

Delegația a avut, de asemenea, întâlniri cu reprezentanți ai sistemului judecătoresc și s-a familiarizat cu activitatea Curtea Supremă de Justiție a Carolinei de Nord, fiind prezentate mecanismele utilizate pentru asigurarea unui acces rapid și eficient la justiție.

Un alt exemplu de bune practici analizat a fost activitatea School of Government, instituție care oferă consultanță și expertiză profesională autorităților publice locale, contribuind la dezvoltarea și modernizarea administrației publice.

„Schimbul de experiență cu oficialii americani confirmă încă o dată importanța instituțiilor puternice, a transparenței și a profesionalismului în serviciul public. Sunt practici și modele care merită analizate și adaptate pentru a consolida buna guvernare și dezvoltarea instituțională în Republica Moldova”, a subliniat deputatul Partidului Nostru.

Potrivit sursei citate, vizita a fost finanțată de Biroul Congresional pentru Leadership Internațional prin programul Open World și implementată în Republica Moldova de American Councils Moldova, cu sprijinul Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.