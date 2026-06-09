Oleksandr Sîrski: Ucraina a eliberat peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu în 2026 și a lovit 111 obiective strategice din Rusia doar în luna mai

În pofida intensificării atacurilor ruse și a creșterii numărului de confruntări pe linia frontului, armata ucraineană susține că a reușit să păstreze inițiativa pe mai multe sectoare și să înregistreze progrese teritoriale în ultimele luni. Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a prezentat bilanțul operațiunilor din luna mai, anunțând că trupele ucrainene au eliberat peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului și au continuat atacurile asupra infrastructurii militare și energetice a Federației Ruse.

Potrivit generalului ucrainean, situația de pe câmpul de luptă rămâne dificilă, iar armata rusă continuă ofensiva în mai multe regiuni.

„Situația de pe front rămâne complexă și dinamică. Inamicul continuă încercările de înaintare în estul și sudul Ucrainei, iar numărul confruntărilor militare a crescut semnificativ”, a transmis Sîrski.

Cele mai intense lupte se desfășoară în prezent în direcțiile Pokrovsk, Oleksandrivka și Gulyaipole. În același timp, comandantul susține că forțele ucrainene continuă să obțină rezultate pe anumite sectoare ale frontului.

„Ca rezultat al acțiunilor active din luna mai, raportul dintre teritoriile eliberate și cele pierdute este de aproape 100 de kilometri pătrați în favoarea noastră. În total, de la începutul anului au fost eliberați peste 600 de kilometri pătrați de pământ ucrainean”, a declarat generalul.

Sîrski a precizat că în luna mai armata ucraineană a desfășurat mii de atacuri asupra infrastructurii militare ruse. Potrivit datelor prezentate de acesta, forțele specializate în sisteme fără pilot au lovit peste 88.000 de ținte și au provocat pierderi semnificative trupelor ruse.

Totodată, prin utilizarea armelor de tip Deep Strike, Ucraina a atacat 111 obiective aparținând complexului militar-industrial, infrastructurii energetice și sectorului combustibililor din Federația Rusă. Generalul afirmă că impactul economic al acestor lovituri a depășit un miliard de dolari într-o singură lună.

„Pierderile economice directe și indirecte provocate Federației Ruse în luna mai sunt estimate la aproximativ 1.058 miliarde de dolari”, a menționat comandantul ucrainean, adăugând că pentru prima dată au fost lovite obiective din industria militară și energetică aflate în Moscova și regiunea Moscovei.

Un alt element evidențiat de Sîrski este activitatea apărării antiaeriene. Potrivit acestuia, forțele ucrainene au respins 25 de atacuri aeriene masive și au distrus peste 59.000 de ținte inamice, însă deficitul de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană continuă să reprezinte o problemă majoră.

Rezultate importante au fost raportate și în Marea Neagră. Forțele Navale ale Ucrainei au desfășurat aproximativ 1.500 de operațiuni speciale pentru protejarea coridoarelor maritime, facilitând tranzitul a peste 630 de nave comerciale către porturile dunărene și cele din regiunea Odesa.

În paralel, observatorul militar ucrainean Oleksandr Kovalenko a apreciat că ofensiva de primăvară a armatei ruse nu și-a atins obiectivele, iar pierderile de personal și tehnică suferite de Moscova în luna mai au fost comparabile cu cele înregistrate în timpul retragerilor din 2022. Potrivit acestuia, loviturile ucrainene asupra infrastructurii logistice și a liniilor de aprovizionare au generat dificultăți suplimentare pentru armata rusă.

În același timp, Ucraina continuă să dezvolte sisteme de protecție împotriva atacurilor cu drone. Vicepremierul și ministrul transformării digitale, Mihailo Fedorov, a anunțat că în luna mai au fost construite peste 211 kilometri de structuri defensive pentru protejarea rutelor logistice, iar alte 38 de kilometri de infrastructură avariată au fost reabilitate.