Avertisment: Fără reforme, Moldova riscă să nu mai poată plăti pensiile

Republica Moldova riscă să ajungă, până în 2030, la un raport de doar 0,8 lucrători pentru un pensionar, dacă sistemul de pensii nu va fi reformat. Avertismentul a fost făcut de investitorul Vasile Tofan, partener senior al unui fond de investiții private.

Într-un podcast cu jurnalista Lorena Bogza, Tofan a declarat că, într-un astfel de scenariu, statul ar putea fi nevoit să majoreze impozitele pentru a susține sistemul de pensii.

Totodată, acesta nu a exclus riscul ca statul să ajungă în imposibilitatea de a acoperi financiar bugetul Fondului Național de Asigurări Sociale, din care sunt plătite pensiile.

Vasile Tofan a precizat că raportul dintre lucrători și pensionari a scăzut în prezent la aproximativ 1,1 lucrători pentru un pensionar. Potrivit acestuia, acum zece ani raportul era de doi lucrători la un pensionar.

Investitorul a mai menționat că deficitul sistemului de pensii din Republica Moldova depășește 30%.

„În prezent, acest deficit trebuie acoperit din fonduri din bugetul de stat, TVA și alte taxe”, a remarcat Tofan.

Potrivit lui, scăderea continuă a numărului de angajați și creșterea numărului de pensionari vor pune o presiune tot mai mare pe bugetul de stat.

Referindu-se la o eventuală majorare a impozitelor pentru susținerea sistemului de pensii, Vasile Tofan a criticat nivelul actual de impozitare a muncii în Republica Moldova, pe care îl consideră ridicat și neatractiv pentru agenții economici și investitori.

Printre soluțiile posibile, acesta a menționat reducerea sectorului public, care reprezintă în prezent peste 30% din populația activă. De asemenea, el a vorbit despre necesitatea creșterii productivității muncii prin atragerea investițiilor și introducerea tehnologiilor moderne în producție.

„Avem timp limitat. Dacă nu schimbăm situația acum, riscăm să nu putem plăti pensiile”, a concluzionat investitorul.