Vreme instabilă în următoarele 24 de ore: Ploi, grindină și rafale de vânt

Meteorologii anunță cer variabil la noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în intervalul 11 mai, ora 21:00 – 12 mai, ora 21:00. Izolat, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice.

Potrivit prognozei, în sudul țării, local, ploile ar putea fi însoțite și de grindină.

Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va bate din sud, slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice sunt posibile intensificări ale vântului de până la 15-20 m/s.

Temperaturile minime nocturne vor oscila între +10 și +15 grade Celsius, iar maximele diurne se vor situa între +18 și +23 de grade Celsius.