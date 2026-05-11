Găgăuzii ar putea fi recunoscuți drept popor indigen în Ucraina

Parlamentul Ucrainei ar putea recunoaște găgăuzii drept popor indigen. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Rada Supremă de un grup de deputați ai partidului de guvernământ. Inițiativa vizează protejarea drepturilor găgăuzilor din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă.

Proiectul prevede modificarea Legii privind popoarele indigene din Ucraina. Deocamdată, inițiativa a fost doar înregistrată în Parlament, iar textul documentului nu a fost publicat. Astfel, detaliile privind modul concret în care autorii propun recunoașterea găgăuzilor vor fi cunoscute după publicarea proiectului.

Potrivit legislației ucrainene, popoarele indigene sunt cele formate pe teritoriul Ucrainei, care au propria limbă, cultură și tradiții, reprezintă o minoritate etnică și nu au un stat propriu în afara Ucrainei.

În prezent, găgăuzii sunt considerați în Ucraina minoritate națională. Statutul lor este discutat și prin prisma faptului că în Republica Moldova există autonomia găgăuză, iar legea ucraineană prevede că popoarele indigene nu trebuie să aibă o entitate statală proprie în afara țării.

Cu toate acestea, în Ucraina apar periodic inițiative privind recunoașterea găgăuzilor drept popor indigen sau extinderea drepturilor lor culturale. Susținătorii unei asemenea măsuri afirmă că găgăuzii trăiesc de secole pe teritoriul actualei Ucraine și au format o comunitate istorică distinctă în Basarabia. Unii experți consideră că recunoașterea lor ar putea susține diversitatea etnică din sudul Ucrainei.

În schimb, adversarii ideii susțin că legislația ucraineană privind popoarele indigene se bazează pe criteriul absenței unei statalități independente sau a unei autonomii în afara țării.

În prezent, Ucraina recunoaște oficial trei popoare indigene: tătarii crimeeni, karaiții și krimceakii. Statutul acestora este prevăzut în Legea privind popoarele indigene din Ucraina, adoptată de Rada Supremă în 2021.

În același timp, autoritățile ucrainene nu recunosc drept popoare indigene rușii, românii, maghiarii și alte minorități naționale, argumentând că acestea au state proprii în afara Ucrainei.

Găgăuzii sunt un popor vorbitor de limbă turcică, majoritatea fiind creștini ortodocși. Limba găgăuză aparține grupului limbilor turcice și este apropiată de turcă. Cel mai mare număr de găgăuzi, puțin peste 100.000, locuiește în Republica Moldova, unde există autonomia găgăuză.