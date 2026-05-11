Școlile din Capitală organizează consultări privind programul prelungit al elevilor

Părinții elevilor din municipiul Chișinău vor fi întrebați dacă doresc să-și înscrie copiii în grupele cu program prelungit pentru viitorul an școlar. Direcția generală educație, tineret și sport anunță că a transmis un ordin în acest sens către instituțiile de învățământ, pentru ca acestea să organizeze consulturile până la sfârșitul lunii iunie.

Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a declarat că la nivelul fiecărei instituții va fi un model unic de cerere și o declarație pe propria răspundere a părintelui. Prin aceasta, părintele confirmă că a luat la cunoștință programul și regulamentul de funcționare al grupelor cu program prelungit, finanțate din bugetul municipal.

Andrei Pavaloi a precizat că până pe 15 iulie urmează să fie definitivată o rețea preliminară a grupelor cu program prelungit pentru anul de studii 2026-2027.

În municipiul Chișinău sunt acum în jur de 1 100 de grupe cu program prelungit. Grupele funcționează, de regulă, trei sau șase ore și sunt adaptate programului zilnic al elevilor.