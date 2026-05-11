Documentar: Moldova se conectează la România și UE, iar Rusia amenință

Republica Moldova își accelerează conectarea la infrastructura rutieră, feroviară și energetică a României și a Uniunii Europene, în timp ce oficialii ruși lansează noi avertismente privind situația din regiunea transnistreană.

Subiectul este analizat într-un documentar realizat de The Geo Network (TGN), intitulat „Ceva important s-a schimbat în Moldova – Ultima armată a lui Putin din Europa este acum izolată”. Materialul prezintă modul în care Republica Moldova încearcă să-și reducă dependența strategică față de Rusia prin dezvoltarea infrastructurii și aprofundarea integrării europene.

Documentarul evidențiază construcția unor noi poduri peste Prut, modernizarea infrastructurii feroviare și investițiile în interconectările energetice cu România.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Irinel Scrioșteanu, a distribuit documentarul pe pagina sa de Facebook și a declarat că transformările din Republica Moldova reprezintă mai mult decât simple investiții în infrastructură.

„Nu este doar o investiție în infrastructură, ci este o revoluție geopolitică”, a scris oficialul.

Acesta a menționat că documentarul oferă „o radiografie la zi a situației Republicii Moldova” în ceea ce privește modernizarea infrastructurii de transport, consolidarea independenței energetice și „desprinderea din menghina Rusiei”.

În paralel, oficiali ruși au lansat recent noi avertismente privind regiunea transnistreană.

Pe 22 aprilie 2026, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a declarat că siguranța cetățenilor ruși din Transnistria ar fi amenințată și că Moscova este pregătită să intervină.

”Nu trebuie uitat că peste 220.000 de cetăţeni ruşi locuiesc în Transnistria. Interesele şi siguranţa lor sunt acum ameninţate din cauza acţiunilor prost gândite şi iresponsabile ale Kievului şi Chişinăului”, a declarat Şoigu.

”Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare şi va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja în temeiul Constituţiei. Nu trebuie să excludeţi nimic, iar noi luăm în considerare toate scenariile posibile, chiar şi pe cele mai improbabile”, a adăugat acesta.

Ulterior, ambasadorul desemnat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a declarat că Rusia își va apăra cetățenii din stânga Nistrului „prin toate mijloacele disponibile”.

Biroul pentru politici de reintegrare de la Chișinău a reacționat, reiterând că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și contravine angajamentelor internaționale asumate de Federația Rusă, inclusiv celor de la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 privind retragerea trupelor și evacuarea munițiilor de la Cobasna.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a calificat declarațiile lui Șoigu drept „provocatoare, inacceptabile și regretabile”, iar mesajele diplomatului rus au fost catalogate drept parte a războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Republicii Moldova.

În același context, liderul de facto al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a declarat pe 6 mai că are încredere în afirmațiile Chișinăului privind evitarea unei soluții militare pentru conflictul transnistrean.

„Totuşi, eu cred în luciditate şi bun-simţ. Oricât de complicate ar fi relaţiile noastre, eu totuşi cred în politicienii moldoveni. Cred că spun adevărul şi că sunt împotriva soluţionării militare a problemei transnistrene.

Desigur, există multe nuanţe – şi înarmarea Moldovei, şi unităţile speciale care participă în programe NATO.

Dar asta e altceva. Eu o cred pe doamna preşedintă când spune că nu doreşte să rezolve problema transnistreană pe cale militară. Şi le mulţumesc pentru asta, fără îndoială”, a declarat Krasnoselski.

Totodată, Uniunea Europeană a respins amenințările Moscovei. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a declarat că UE susține „pe deplin independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute internaţional”.

„Rusia este bună doar la a ameninţa, a minţi şi a submina stabilitatea regională”, a adăugat oficiala europeană.