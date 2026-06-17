Avertizare meteo: Ploi, grindină și maxime de până la +25°C

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) anunță, pentru intervalul 17 iunie, ora 21:00 – 18 iunie, ora 21:00, cer variabil, ploi de scurtă durată pe arii extinse și fenomene de instabilitate atmosferică în unele regiuni ale Republicii Moldova. Temperaturile maxime vor varia între +20 și +25°C.

În acest interval, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, în timp ce ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații.

Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar în centrul țării, local, se prevede grindină.

Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice sunt prognozate intensificări ale vântului de până la 15-18 m/s.

Potrivit meteorologilor, temperaturile minime nocturne vor oscila între +11 și +16°C, iar maximele diurne vor varia între +20 și +25°C.