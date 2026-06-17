Ucraina a atacat în Marea Neagră încă un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei

Forțele armate ucrainene au atacat miercuri dimineață în Marea Neagră un petrolier care face parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, conform unui comunicat publicat de Statul Major ucrainean pe pagina sa de Facebook, relatează agențiile EFE și Agerpres.

Petrolierul a fost identificat sub numele de FINA A.

„Nava este supusă sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Unit, Canada și Ucraina”, mai afirmă Statul Major ucrainean, adăugând că amploarea pagubelor provocate navei este în curs de evaluare.

Petrolierele din „flotă din umbră” a Rusiei sunt folosite de aceasta pentru a ocoli sancțiunile prin care statele occidentale încearcă să-i perturbe exporturile de petrol. Ucraina a atacat mai multe astfel de nave în Marea Neagră în ultimele luni.

Duminică dimineață, comandourile Marinei Regale și ofițeri de poliție au preluat controlul asupra navei rusești Smyrtos în Canalul Mânecii, într-o operațiune de șase ore, a anunțat Ministerul britanic al Apărării.