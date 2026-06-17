Militarii și angajații structurilor de forță ar putea ieși la pensie de la 45 de ani

Documentul instituie un regim special de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special, separat de sistemul general de pensii. Vârsta de pensionare ar urma să fie stabilită la 45 de ani din 2027, cu o majorare graduală până la 50 de ani în 2036.

Proiectul prevede că pensia pentru vechime în serviciu va fi acordată persoanelor cu cel puțin 20 de ani de serviciu și 25 de ani vechime totală în muncă. Cuantumul acesteia va varia între 50% și 75% din baza de calcul, în funcție de anii lucrați.

Noile prevederi vizează militarii și angajații MAI, SIS, CNA, ANP, SPPS și alte structuri cu statut special.