Renato Usatîi a vizitat subofițerul arestat la Cahul în cazul morții tânărului de 16 ani

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a efectuat o vizită la Penitenciarul nr. 5 din Cahul, unde este deținut subofițerul implicat în cazul tragic în care un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar un alt militar a fost rănit.

După discuția cu militarul și analiza informațiilor acumulate, Renato Usatîi a cerut autorităților mai multe precizări.

„Incidentul a avut loc în jurul orei 15:00, iar mai multe echipaje de ambulanță sosite la fața locului nu au observat plaga prin împușcare și au constatat inițial diagnosticul de „stop cardiac”. Abia în ziua următoare a apărut informația oficială că tânărul a decedat, de fapt, în urma unei plăgi prin împușcare. Cum este posibil așa ceva?”, se întreabă președintele Partidului Nostru.

Totodată, Usatîi cere clarificări privind dotarea soldaților moldoveni.

„Sunt de acord că armata trebuie modernizată și dotată cu armament contemporan. Dar pistolul Glock 19 Gen4 nu are siguranță externă. Mai mult decât atât, în cadrul concursului organizat de armata SUA pentru alegerea unui nou pistol standard militar, compania Glock a prezentat o versiune specială — Glock 19X — echipată cu siguranță manuală externă, deoarece aceasta era una dintre cerințele armatei americane. În cazul modelului utilizat de militarii noștri, o asemenea siguranță externă lipsește. Tocmai de aceea, regulamentele, instruirea și măsurile de securitate trebuie să fie de zeci de ori mai stricte”, a declarat președintele Partidului Nostru.

De asemenea, Renato Usatîi a pus sub semnul întrebării faptul că persoane civile care își vizitează rudele în unitățile militare pot ajunge în aceeași zonă cu militari înarmați.

„Există și alte întrebări legate de acest incident, însă la această etapă nu vreau să le fac publice pentru a nu afecta ancheta. Sunt întrebări pe care le voi adresa mâine reprezentanților Ministerului Apărării și nu doar lor”, a adăugat Renato Usatîi.

„Înțeleg foarte clar că toate persoanele vinovate trebuie să răspundă conform legii. Dar, în același timp, este la fel de important să fie făcute toate schimbările necesare — atât în legislație, cât și în regulamentele și procedurile interne ale Ministerului Apărării — pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete. Din păcate, viața acestui tânăr nu mai poate fi întoarsă înapoi. Transmit sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Este extrem de important ca din această tragedie să fie trase toate concluziile necesare, pentru ca asemenea cazuri să nu se mai repete niciodată”, a conchis Renato Usatîi.

Amintim că incidentul s-a produs pe 10 mai, pe teritoriul unei unități militare din Cahul, după ce un militar prin contract, în vârstă de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip „Glock”, în prezența mai multor persoane, inclusiv a minorului aflat în vizită.

Adolescentul de 16 ani a decedat, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit, starea acestuia fiind stabilă. Inițial, autoritățile au anunțat că minorul ar fi murit în urma unui stop cardiac, însă ulterior au precizat că acesta ar fi fost împușcat.