Avocat: Trupul Ludmilei Vartic a fost examinat cu ajutorul tomografiei computerizate

Avocata Gabriela Kornacher explică faptul că expertiza medico-legală suplimentară realizată după exhumarea Ludmilei Vartic urmărește să clarifice mai exact cauza și mecanismul morții. Potrivit avocatei, examinarea prin tomografie computerizată poate identifica eventuale fracturi, fisuri osoase sau alte leziuni care ar fi putut fi produse înainte de deces.

„Exhumarea a avut loc pe 14 mai și vreau să spun că, pentru prima dată în Republica Moldova, s-a făcut exhumarea cadavrului și examinarea cadavrului cu ajutorul tomografiei computerizate. O asemenea investigație pe un corp decedat nu s-a mai efectuat. De ce s-a optat anume pentru acest tip de investigație? În primul rând, pentru identificarea tuturor leziunilor care au avut loc sau care nu s-au produs doar în momentul decesului, dar care ar fi putut avea loc și înainte de acest deces, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, și aici mă refer la fracturi, fisuri osoase, mușchi, ligamente, tot ceea ce e posibil de obținut ca date de investigație și date medicale prin acest procedeu științific”, a explicat Gabriela Kornacher.

Avocatul a mai anunțat că a fost depusă o solicitare pentru efectuarea experimentului judiciar pentru a se afla dacă victima a fost împinsă.

„Experimentul judiciar înseamnă mimarea decesului cu ajutorul unui manechin. Se execută pentru a exclude, de fapt, în totalitate alte versiuni și a rămâne în picioare doar versiunea de suicid”, a declarat Gabriela Kornacher.

De menționat că, anterior, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a precizat că, în cazul Ludmilei Vartic, statul va acoperi cheltuielile pentru exhumare și expertiza medico-legală repetată, însă nu și costurile expertului independent din România, ales de avocații familiei.

Ludmila Vartic, mamă a doi copii, a decedat pe 3 martie, după ce a căzut de la etajul unui imobil din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul a devenit public ulterior, fiind însoțit de acuzații apărute pe rețelele sociale la adresa soțului său, Dumitru Vartic, privind presupuse acte de violență.

Poliția a deschis două cauze penale, iar Dumitru Vartic are statut de bănuit. Acesta neagă acuzațiile și susține că soția sa s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate și stări depresive.