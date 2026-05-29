Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

NATO acuză Rusia de iresponsabilitate după ce o dronă a ajuns pe teritoriul României și a lovit un bloc de locuințe din Galați. Incidentul s-a produs în timpul atacurilor ruse asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei.

Purtătoarea de cuvânt a NATO a transmis că secretarul general al Alianței se află în contact cu autoritățile române.

„Dis-de-dimineață, un bloc de apartamente din România a fost lovit de o dronă, în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană din apropierea graniței. Secretarul general NATO este în contact cu autoritățile române. Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei și NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, a transmis purtătoarea de cuvânt a NATO.

Atacul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 mai, în jurul orei 02:00. Ministerul Apărării de la București a anunțat că Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Potrivit autorităților române, drona a intrat în spațiul aerian al României și a fost urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați. Ulterior, aceasta s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost cel mai grav afectat. Două persoane care se aflau în locuință au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la spital. Aproximativ 70 de locatari au fost evacuați.

După apariția dronelor pe radare, două avioane F-16 au fost ridicate de urgență.

Ministerul de Externe de la București a calificat incidentul drept o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse. Instituția a anunțat că România va lua măsurile diplomatice necesare, ca răspuns la această încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian.

De la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, în 2022, pe teritoriul României au fost detectate zeci de incursiuni ale dronelor. Potrivit presei române, acesta este primul caz în care o dronă a lovit efectiv o clădire rezidențială.