Justiție

Tragedie la Briceni: Un minor de 15 ani, găsit fără suflare după ce s-ar fi împușcat

Photo of Timpul.md Timpul.md29 mai 2026
Poliția a fost sesizată astăzi, în jurul orei 07:30, despre un caz tragic produs într-o gospodărie dintr-o localitate din raionul Briceni, unde un minor de 15 ani a fost depistat fără suflare, prezentând o plagă provocată prin împușcare.

La fața locului au intervenit polițiștii și medicii, care au constatat decesul.

Preliminar, oamenii legii examinează versiunea unui suicid.

Poliția desfășoară acțiuni de urmărire penală și investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, inclusiv proveniența și legalitatea deținerii/păstrării armei.

