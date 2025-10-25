Avocată, după ce şoferul autocarului folosit de Costiuc în campanie a fost oprit lângă Leușeni: INI abuzează de funcții

Avocata Oxana Ivanov spune că reținerea șoferului care a pus la dispoziție autocarul pentru campania lui Costiuc, lângă Vama Leușeni, nu poate fi justificată doar pe baza unei presupuneri. Ea ridică întrebarea dacă este vorba de abuz de funcție în cadrul INI sau de o reglare de conturi sub acoperirea legii.

„Nu mă interesează cine și cu cine ține, de la ce partid este cineva, a cui indicație se urmează și de ce.

Mă interesează un singur lucru: este adevărat? Câte astfel de autocare au mai trecut ilegal, în afară de acesta?

Nu este de râs pentru mulți, ci este de plâns. Astăzi se „presupune” într-un caz, iar mâine se va „presupune” în altul. Legea nu permite reținerea unei persoane doar pe baza unei presupuneri. Când presupunerea devine temei pentru privarea de libertate, abuzul nu mai este doar posibil — devine inevitabil”, se arată în mesajul Oxanei Ivanov.

„În cazul de față, acest autocar (sau autobuz, cum i-o fi numele) a trecut nestingherit prin Poliția de Frontieră și Vamă. Întrebarea firească este: cum a trecut? Și, mai ales, cine din cadrul Poliției de Frontieră sau al Vămii a fost sancționat pentru presupusa corupție sau neglijență în serviciu?

După logica lucrurilor, rezultă clar că aceste instituții nu și-au îndeplinit atribuțiile. Și atunci, apare o întrebare și mai gravă: ori unii din cadrul INI abuzează de funcție, ori asistăm la o reglare de conturi sub acoperirea legii.

Care dintre aceste variante este corectă? Sau, mai bine zis, cât adevăr mai încape între ele?”, se întreabă avocata.