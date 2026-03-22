Ludmila Vartic a lăsat două scrisori de adio: Cea publicată nu este din ziua morții

Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că scrisoarea atribuită Ludmilei Vartic și publicată recent în spațiul public nu este biletul de adio lăsat de femeie în ziua morții. Potrivit instituției, în dosarul penal există două documente diferite, ambele fiind supuse expertizelor pentru a fi stabilite cu exactitate circumstanțele cazului.

IGP a precizat, într-un comunicat emis pe 21 martie, că scrisoarea apărută online a fost prezentată Poliției de către Dumitru Vartic, soțul victimei, care în prezent are statut de bănuit în cadrul cauzei penale.

Totodată, oamenii legii subliniază că documentul devenit public nu este scrisoarea de adio lăsată de victimă în ziua decesului. Potrivit Poliției, este vorba despre două materiale diferite.

Ambele documente – atât cel apărut în spațiul public, cât și cel identificat în ziua decesului – fac parte din materialele dosarului penal. În acest context, a fost dispusă efectuarea expertizelor de specialitate pentru a se stabili cu exactitate toate circumstanțele relevante.

Reprezentanții IGP mai precizează că Poliția și Procuratura desfășoară toate acțiunile necesare, în conformitate cu prevederile legale, pentru elucidarea completă a cazului și stabilirea circumstanțelor care au dus la producerea tragediei.

Autoritățile menționează că, întrucât investigațiile sunt în desfășurare și cauza penală se află pe rol, anumite detalii nu pot fi făcute publice la această etapă. În acest context, Poliția solicită evitarea speculațiilor și distribuirea exclusivă a informațiilor verificate.