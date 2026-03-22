SUA elimină sancţiunile pentru 140 de milioane de barili de petrol iranian

Administraţia Trump a acordat vineri seară o licenţă temporară care permite Iranului să vândă petrolul aflat deja pe petroliere în larg. Este vorba despre o cantitate semnificativă: 140 de milioane de barili, suficientă pentru a acoperi cererea mondială de petrol timp de aproximativ o zi şi jumătate, potrivit Administraţiei pentru Informaţii Energetice din SUA.

Statele Unite au impus sancţiuni asupra petrolului iranian în mod intermitent timp de decenii, iar administraţia Trump a blocat vânzările de ţiţei ale ţării după ce s-a retras din acordul nuclear cu Iranul în 2018.

Modul în care este văzută această derogare temporară, valabilă o lună, ar putea fi problematic. Statele Unite sunt în război cu Iranul, iar licenţa permite Teheranului să vândă petrol supus sancţiunilor pentru a-şi finanţa conflictul împotriva SUA şi a aliaţilor săi.

Totuşi, Iranul îşi vindea oricum petrolul. China este cel mai mare cumpărător al său, iar Iranul permitea petrolierelor să traverseze Strâmtoarea Ormuz, în mod normal restricţionată. Între timp, preţurile globale ale petrolului au crescut pe durata conflictului până la aproximativ 110 dolari pe baril. Administraţia încearcă să folosească orice instrument disponibil pentru a ţine sub control preţurile, inclusiv prin ridicarea sancţiunilor pentru sute de milioane de barili de petrol rusesc, săptămâna trecută.

Vânzarea petrolului iranian ar fi avut loc probabil oricum – iar în acest mod se pot deschide vânzările şi către ţările occidentale, nu doar către China. În plus, din cauza sancţiunilor financiare existente, Iranul ar putea avea dificultăţi în a accesa veniturile obţinute, a declarat vineri secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

„Iranul va avea dificultăţi în accesarea oricăror venituri generate, iar Statele Unite vor continua să menţină presiunea maximă asupra Iranului şi asupra capacităţii sale de a accesa sistemul financiar internaţional”, a spus Bessent.

Decizia a fost lăudată de David Malpass, fost preşedinte al Băncii Mondiale şi oficial al Trezoreriei în primul mandat al lui Trump, care a numit-o „un pas economic puternic”.