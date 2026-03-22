Europa ar putea reveni la cărbune din cauza scumpirii gazelor

Companiile energetice și traderii din Europa analizează posibilitatea majorării achizițiilor de cărbune termic, în contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu accentuează volatilitatea de pe piața gazelor și schimbă calculele economice în favoarea cărbunelui înaintea sezonului de vară.

Subiectul reapare și pe fondul poziției exprimate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a exclus reluarea achizițiilor de energie din Rusia, inclusiv în eventualitatea unei crize energetice sau a unor pene de curent în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la finalul summitului european al liderilor UE.

Potrivit analizelor citate, piața nu vorbește deocamdată despre o repetare a scenariului din 2022, când războiul dintre Rusia și Ucraina a provocat o revenire masivă la centralele pe cărbune, pe fondul unei crize acute de aprovizionare. Între timp, Europa și-a diversificat sursele de gaze, a extins utilizarea energiei regenerabile și a redus sau închis o parte din capacitățile pe cărbune.

Cu toate acestea, noul conflict din regiune a readus cărbunele termic în atenția pieței, ca soluție de protecție împotriva instabilității prețurilor la gaze.

Datele arată că importurile europene de cărbune termic au coborât la 37,4 milioane de tone în 2025, de la 81,7 milioane de tone în 2022. Scăderea reflectă reducerea structurală a cererii, pe măsură ce mai multe centrale electrice pe cărbune au fost scoase din funcțiune sau și-au redus activitatea.

Totuși, în prezent, companiile energetice apreciază că probabilitatea unei creșteri a producerii energiei pe bază de cărbune în timpul verii este mai mare decât în anii anteriori. Motivele invocate sunt noua volatilitate a prețului gazelor și nivelurile mai scăzute ale stocurilor de gaze.

Analiștii estimează că primele efecte s-ar putea vedea printr-o ofertă mai mare pe piața spot din nord-vestul Europei. Dacă tensiunile și eventualele întreruperi ale aprovizionării cu gaze naturale lichefiate se vor menține, impactul ar putea continua până în trimestrul al treilea sau chiar al patrulea din 2026.

Directorul asociat pentru analiza transporturilor globale de cărbune termic la S&P Global Energy CERA, Wendy Shallom, a declarat că trecerea de la gaz la cărbune în statele UE-15 ar putea depăși, ca reacție inițială, piețele termice asiatice. Potrivit acesteia, Asia depinde deja într-o măsură mai mare de cărbunele termic, astfel că o prelungire a perturbărilor ar putea schimba cererea regională și ar putea împinge în sus prețurile spot.

La rândul său, un trader din Elveția, citat de S&P Global, a afirmat că, în prezent, exploatarea centralelor pe cărbune este mai ieftină decât cea a centralelor pe gaz. Acesta a precizat totuși că unitățile pe cărbune nu vor funcționa în regim de bază, dar ar putea opera la o capacitate mai mare decât cele pe gaz, dacă situația o va cere.

În mod tradițional, trimestrul al doilea este marcat de un consum redus de cărbune. Această situație ar putea determina companiile energetice, inclusiv cele din hub-ul Amsterdam–Rotterdam–Antwerp, să își reducă stocurile exact într-un moment în care semnalele de preț încep să favorizeze din nou cărbunele.

Participanții la piață se așteaptă ca, în următoarele săptămâni, achizițiile spot făcute de companiile de utilități și de traderi să crească, pe măsură ce aceștia își refac stocurile înaintea unui posibil sezon de vară cu un consum mai mare de cărbune.

Un trader cu sediul în Singapore a declarat că cererea de cărbune în nord-vestul Europei ar urma să crească, întrucât costurile marginale pe termen scurt sunt în prezent mai mici pentru cărbune decât pentru gaz.

Pe acest fond, prețul cărbunelui termic CIF ARA 6000 kcal/kg NAR, evaluat de Platts, a ajuns la 131,8 dolari pe tonă la 3 martie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023. Ulterior, cotația a coborât la 124 de dolari pe tonă.

Analiștii de la S&P Global Energy CERA consideră că firmele energetice ar putea reveni pe piață, deoarece incertitudinile legate de durata constrângerilor din aprovizionarea cu gaze și sprijinul oferit prețurilor spot ale cărbunelui termic alimentează îngrijorările pe termen scurt.

Chiar dacă Europa nu își va folosi la maximum capacitățile pe cărbune în timpul verii, o creștere suplimentară a producției de energie electrică pe bază de cărbune ar putea fi suficientă pentru a majora consumul și pentru a atrage volume suplimentare de transport, necesare menținerii aprovizionării cu combustibil.