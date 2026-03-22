WP: Rușii au propus înscenarea unei tentative de asasinat asupra premierului Viktor Orban / Ministrul de externe Szijjarto ar fi oferit frecvent Rusiei informații în timp real despre negocierile din UE

Pentru a-l ajuta pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, un prieten al Rusiei, în alegeri, agenți operativi au propus „Gamechanger” — o tentativă de asasinat înscenată pentru a mobiliza susținătorii, notează Washington Post.

În perioada premergătoare alegerilor cruciale din Ungaria din aprilie, o unitate a serviciului rus de informații externe a început luna trecută să tragă semnale de alarmă cu privire la scăderea accentuată a sprijinului public pentru prim-ministrul Viktor Orban, ale cărui relații apropiate cu Moscova au oferit de mult timp Kremlinului un punct strategic de sprijin în interiorul NATO și al Uniunii Europene.

Ofițerii serviciului de informații, sau SVR, au sugerat că ar putea fi necesare măsuri drastice — o strategie pe care au numit-o „Gamechanger”. Într-un raport intern pentru SVR, obținut și autentificat de un serviciu european de informații și analizat de The Washington Post, agenții au propus o modalitate de a „schimba fundamental întregul cadru al campaniei electorale” — „înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban”.

„Un astfel de incident va muta percepția asupra campaniei din sfera rațională a problemelor socio-economice într-una emoțională, unde temele principale vor deveni securitatea statului și stabilitatea și apărarea sistemului politic”, au scris agenții într-un raport pregătit pentru unitatea principală a SVR responsabilă cu operațiuni de influență politică, Direcția MS, sau Departamentul de Măsuri Active.

Nu au existat atacuri fizice asupra lui Orban, a cărui popularitate a scăzut din cauza unei economii în deteriorare. Însă simpla sugestie de a înscena o tentativă asupra vieții sale subliniază cât de mari sunt mizele pentru Moscova în alegerile din Ungaria.

Atacul din campania electorală din iulie 2024, în care Donald Trump a fost atins de glonțul unui presupus asasin, a generat imagini iconice, elogii pentru reziliența sa și o creștere rapidă în sondaje, mai ales în rândul susținătorilor de bază.

Sondajele arată că Orban este în urma lui Peter Magyar, care este de asemenea conservator și fost membru al partidului lui Orban, Fidesz, dar candidează ca reformator anti-corupție. „Majoritatea (52,3%) sunt nemulțumiți de situația din țară”, au scris ofițerii ruși. „Nemulțumirea predomină nu doar în orașe, ci și în zonele rurale (50,8%), unde în mod tradițional partidul de guvernământ Fidesz este puternic.”

Rusia nu este singura putere externă care ar putea încerca să-l sprijine pe Orban într-una dintre cele mai dificile campanii ale carierei sale. Secretarul de stat Marco Rubio a vizitat Budapesta luna trecută, spunându-i lui Orban că „succesul dumneavoastră este succesul nostru”, iar Orban nu a ascuns că speră ca Trump să facă același lucru. Dar, cu Trump concentrat pe războiul din Iran și Orban în urmă în sondaje, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat că vicepreședintele JD Vance va face vizita în schimb.

În timp ce administrația Trump a oferit apariții comune și susțineri subtile, intervenția Rusiei ar putea fi mai directă. Unii oficiali occidentali spun că Kremlinul este hotărât să-l mențină pe Orban, care a ajutat Moscova să blocheze politici-cheie ale UE și a acționat ca o punte între Kremlin și conservatorii americani, în speranța formării unei noi ordini mondiale post-liberale.

Purtătorul de cuvânt al lui Orban, Zoltan Kovacs, nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind raportul SVR, presupusa interferență a Rusiei în alegeri sau relația prim-ministrului cu Moscova.

Nu este clar la ce nivel înalt din guvernul rus a fost analizată propunerea SVR. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins întrebările The Post despre documentul strategiei SVR. „Acesta este încă un exemplu de dezinformare”, a spus el. SVR a refuzat să comenteze.

În ultimele săptămâni, Orban și Fidesz au încercat tot mai mult să redirecționeze atenția ungurilor de la problemele economice către presupuse amenințări externe de securitate.

Pe fondul unui conflict tot mai accentuat privind blocarea de către Ungaria a unui împrumut de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina, guvernul lui Orban a acuzat Ucraina că a oprit livrările de petrol rusesc ieftin către Ungaria prin conducta Drujba — deși oprirea a fost inițial cauzată de un atac rusesc asupra infrastructurii conductei.

Tensiunile au crescut. Orban a acuzat săptămâna trecută ucrainenii că ar plănui atacuri fizice asupra familiei sale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vorbind mai devreme despre Orban, a amenințat că va oferi „adresa acestei persoane forțelor noastre armate”. Joi, guvernul ungar a anunțat că interzice intrarea pe teritoriul său pentru trei cetățeni ucraineni, susținând că aceștia au făcut amenințări la adresa Ungariei, a lui Orban și a familiei sale.

După ce Orban a declarat că mută trupe pentru a proteja infrastructura energetică critică a Ungariei împotriva unui posibil atac al Ucrainei, nervozitatea a crescut la Budapesta. „Se poate întâmpla orice”, a spus un oficial occidental. „Nu am mai văzut Fidesz atât de nervos”, a spus altul.

„Există o panică în creștere în partidul de guvernământ și cred că ar putea lua măsuri pripite pentru a rămâne la putere”, a declarat Andras Telkes, fost adjunct al serviciului ungar de informații externe. „Rușii vor face orice pentru a-l menține pe Orban la putere… Ei consideră Ungaria parte din sfera lor de influență.”

Măsurile rusești de sprijin pentru Orban au inclus o campanie pe rețelele sociale susținută de Kremlin pentru a amplifica mesajul că Orban este singurul candidat capabil să protejeze suveranitatea Ungariei.

Unele dintre aceste mesaje au fost transmise prin Tigran Garibian, consilier al ambasadei Rusiei la Budapesta, care, potrivit unui oficial european, se întâlnește frecvent cu jurnaliști pro-guvernamentali pentru a le oferi sarcini și instrucțiuni.

Ambasada Rusiei a declarat că nu intervine în alegeri și a respins acuzațiile.

Rusia a fost acuzată în mod repetat de interferențe electorale, inclusiv în SUA în 2016.

În raport, agenții ruși au propus ca Orban să își asocieze conducerea cu pacea și stabilitatea și să îl prezinte pe Magyar drept o „marionetă” a Bruxelles-ului, iar partidul său drept „partidul războiului”.

Un oficial european a spus că trei persoane asociate serviciilor de informații militare ruse au ajuns în Ungaria, ridicând noi semne de întrebare privind interferența.

În timp ce fiecare tabără o acuză pe cealaltă de manipulare, alegerile sunt extrem de strânse, iar rezultatul ar putea fi contestat.

„Orban a fost unul dintre cei mai valoroși aliați ai Rusiei”, a spus un oficial occidental.

De ani de zile, guvernul Orban a oferit Moscovei acces la discuții sensibile din UE, inclusiv prin intermediul hackerilor ruși care au penetrat rețelele Ministerului de Externe al Ungariei.

Ministrul de externe Szijjarto ar fi oferit frecvent Rusiei informații în timp real despre negocierile din UE.

După revenirea la putere în 2010, Orban s-a apropiat de Moscova, inclusiv prin acorduri energetice și proiecte precum centrala nucleară Paks II construită de Rosatom.

În actuala campanie, Orban se prezintă drept candidatul păcii, în timp ce Magyar este portretizat ca un instrument al Bruxelles-ului.

Pe fondul tensiunilor politice, agenții ruși și-ar fi intensificat eforturile, inclusiv prin crearea de videoclipuri false generate de inteligență artificială și răspândirea de dezinformări pentru a compromite candidați ai opoziției.