România ar putea începe producția de drone militare cu AI

România ar putea începe producția de drone de supraveghere la fabrica Romaero, după semnarea unui memorandum între compania de stat și un start-up specializat în tehnologii bazate pe inteligență artificială. Primele drone ar putea fi gata în aproximativ șase luni.

România ar putea face un pas important în dezvoltarea industriei de apărare prin producerea de drone de supraveghere la fabrica Romaero. Compania de stat a semnat un memorandum de colaborare cu startupul Orbtoix, specializat în dezvoltarea echipamentelor bazate pe inteligență artificială.

Potrivit estimărilor, primele drone ar putea fi produse până la finalul anului, iar programul ar putea permite fabricii să producă în masă aceste echipamente într-un interval relativ scurt.

CEO-ul Orbtoix, Bogdan Ochiană, a explicat că proiectul se bazează pe combinarea infrastructurii industriale a Romaero cu tehnologia dezvoltată de start-up. Astfel, „creierul” dronelor, electronica, inteligența artificială și software-ul vor fi dezvoltate de compania tehnologică, în timp ce producția de serie ar urma să fie realizată la Romaero.

„Împreună cu potențiali parteneri din Ucraina putem avea IP din Ucraina sau validarea tehnologiilor direct în Ucraina. Creierul dronelor, electronicele, AI-ul, software-ul Orbtoix și producția în masă de la Romaero, ceea ce înseamnă că în 6 până la 9 luni maxim vom fi într-o poziție să producem o mie de drone pe lună”, a explicat Bogdan Ochiană.

Romaero dispune de capacitatea industrială necesară pentru a extinde producția, inclusiv experți, hale și infrastructură. Potrivit reprezentanților companiei, acest parteneriat ar permite scalarea tehnologiei și ulterior exportul dronelor către Ucraina, pentru forțele armate române sau către alte state din NATO.

Administratorul special al Romaero, Speranța Munteanu, a declarat că proiectul ar putea contribui și la revitalizarea companiei, aflată în prezent în insolvență.

„Acest proiect va aduce câteva zeci de locuri de muncă. Ca benchmark general pe ce facem noi, avem acum 530 de oameni, iar fabrica ar trebui să funcționeze cu 1.200–1.500 pentru a putea acoperi tot ce ne propunem. Platforma are 32 de hectare, iar în momentul de față folosim aproximativ 10, deci există un potențial mare de dezvoltare”, a spus aceasta.

La rândul său, Adrian Cozma, membru al Comisiei de Apărare din Parlamentul României, a subliniat că proiectul ar putea reprezenta un moment important pentru industria românească de apărare.

„Este un moment foarte important pentru noi. Sper să realizeze cât mai mulți colegi de-ai mei ce înseamnă cu adevărat să pornim această industrie de apărare românească, pentru că avem un potențial extraordinar care deocamdată nu a fost utilizat la maxim”, a declarat Adrian Cozma.

Potrivit planurilor anunțate, România ar putea deveni nu doar producător pentru necesitățile interne, ci și furnizor de echipamente de securitate pentru alte state. Obiectivul pe termen lung este extinderea exporturilor dincolo de Europa, inclusiv către țări din Africa și America Latină.

Estimările arată că prețul unei drone ar putea varia între aproximativ 2.000 și 20.000 de euro, în funcție de configurație și cerințele clientului.