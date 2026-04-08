Avocata mamei Ludmilei Vartic: Am impresia că luptăm cu organul de urmărire penală

Avocata mamei Ludmilei Vartic, Gabriela Kornacker, acuză lipsa unei colaborări reale cu organul de urmărire penală, invocă proceduri inutile și semnalează că apărării nu i-au fost prezentate toate materialele cauzei.

Apărătoarea susține că, deși legea prevede că victima, reprezentanții acesteia, ofițerul de urmărire penală și procurorul fac parte din aceeași parte procesuală, în practică acest lucru nu se reflectă. Ea afirmă că există situații în care avocații și succesorii părții vătămate sunt nevoiți să insiste pentru ca anumite acțiuni să fie realizate și pentru a avea acces la toate actele din dosar, exprimând percepția că trebuie să „lupte” chiar cu instituțiile care ar trebui să contribuie la aflarea adevărului.

Un exemplu invocat de avocată vizează citarea mamei Ludmilei Vartic la organul de urmărire penală. Potrivit acesteia, inițial fusese stabilită o întâlnire pentru consultarea unui raport de expertiză, însă ulterior i s-a comunicat că nu mai este necesar să se prezinte, întrucât mama victimei a fost citată pentru declarații suplimentare. În final, întrebările adresate nu ar fi vizat fondul cauzei, ci confirmarea susținerii cererii de exhumare, acceptarea suportării cheltuielilor pentru expertiză și indicarea locului de înhumare.

Avocata consideră că aceste informații erau deja cunoscute de anchetatori sau puteau fi furnizate de avocat, în baza mandatului, fără a fi necesară chemarea mamei, care, potrivit acesteia, se află într-o stare emoțională dificilă și urmează tratament medicamentos. Ea a ridicat întrebarea privind necesitatea unei astfel de citări, în condițiile în care organul de urmărire penală ar fi avut deja date despre locul înhumării.

De asemenea, apărătoarea a semnalat probleme legate de accesul la materialele dosarului. Ea susține că există informații despre audierea unor martori importanți, inclusiv declarații repetate, care nu se regăsesc în materialele puse la dispoziția apărării la data de 3 aprilie 2026.

În discuțiile cu anchetatorul, acesta ar fi declarat că nu poate confirma dacă toate documentele au fost prezentate, invocând existența unui grup de ofițeri de urmărire penală și posibilitatea ca unele acte să nu fi ajuns încă la el. Avocata a subliniat că, în mod normal, actele procedurale trebuie anexate la dosar în ziua în care sunt întocmite și nu ar trebui să existe întârzieri sau lipsuri în acest sens.

Totodată, aceasta a menționat că anchetatorul ar fi sugerat depunerea unor cereri oficiale sau plângeri dacă există nemulțumiri, fapt pe care îl consideră o sarcină suplimentară pentru apărare într-un dosar complex.

Avocata a precizat că nu dorește să afirme că acțiunile organului de urmărire penală ar reprezenta o formă de intimidare sau ar împiedica aflarea adevărului, însă a calificat atitudinea drept incorectă și și-a exprimat speranța că aceasta va fi revizuită.

În final, aceasta a declarat că își dorește o colaborare reală între toate părțile implicate, astfel încât ancheta să ducă la clarificarea tuturor circumstanțelor cazului.

Știri.md amintește că Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului din sectorul Râșcani al Capitalei.