Cum a reușit Pakistanul să negocieze un armistițiu între Iran și Statele Unite? „Unul dintre cele mai mari succese diplomatice din ultimii ani”

În timp ce lumea se pregătea pentru ce era mai rău, Pakistanul s-a dovedit a fi un mediator cheie între Iran și Statele Unite, asigurând un armistițiu temporar, odată cu deschiderea Strâmtorii Ormuz, urmând să găzduiască vineri, la Islamabad, și negocieri menite să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, scrie miercuri AFP într-o analiză despre eforturile diplomatice depuse în ultimele ore ale ultimatului dat Teheranului de Donald Trump.

„Pakistanul a obținut unul dintre cele mai mari succese diplomatice din ultimii ani”, a scris pe X Michael Kugelman, expert american în politică externă, specializat în problemele din Asia de Sud.

„De asemenea, a demonstrat că mulți sceptici și critici care nu credeau că are capacitatea de a duce la bun sfârșit o misiune atât de complexă și riscantă s-au înșelat”, a precizat Kugelman.

„Pakistanul are atuuri solide”

„Pakistanul are atuuri solide, fiind singura țară din regiune care întreține relații bune atât cu Statele Unite, cât și cu Iranul”, a declarat fostul ambasador al țării la Teheran, Asif Durrani.

Pakistanul are o frontieră de 900 de kilometri cu Iranul, suficient pentru a înnoda legături istorice, culturale și religioase profunde. Teheranul a fost primul care a recunoscut Pakistanul după independența sa în 1947. Islamabadul a făcut la fel cu Republica Islamică după revoluția din 1979.

Cooperarea lor a inclus lupta împotriva Moscovei în timpul ocupației sovietice a Afganistanului. Cele două țări sunt, de asemenea, preocupate de activitățile grupurilor armate transfrontaliere din regiunea Baluchistan.

Diplomația pakistaneză reprezintă, de asemenea, interesele diplomatice iraniene la Washington, unde Teheranul nu are o ambasadă, subliniază AFP.

Pakistanul găzduiește a doua cea mai mare populație musulmană șiită din lume, după Iran.

Relația personală dintre Munir și Trump

Puternicul șef al armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a stabilit o relație personală cu președintele american Donald Trump. Munir s-a deplasat la Washington împreună cu premierul Shehbaz Sharif anul trecut, după ostilitățile cu India.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a salutat rolul jucat de Sharif și de șeful armatei pakistaneze, în medierea negocierilor, exprimându-și „recunoștința și aprecierea” pentru eforturile acestora, notează Bloomberg.

Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio alături de prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif (mijloc), și de mareșalul Asim Munir (al patrulea de la stânga la dreapta), septembrie 2025, în Biroul Oval. Fotografie oficială a Casei Albe.

Prim-ministrul pakistanez a salutat intervenția „îndrăzneață și vizionară” a liderului de la Casa Albă, în timp ce Munir a susținut ambițiile acestuia de a obține Premiul Nobel pentru Pace, pentru că a împiedicat o escaladare a conflictului între două țări vecine care au arme nucleare.

Pakistanul cunoaște Iranul „mai bine decât majoritatea”, a afirmat Donald Trump. Relațiile lor personale au contribuit mult timp la consolidarea legăturilor bilaterale modelate de interese strategice schimbătoare.

Chiar și în calitate de aliat major neafiliat la NATO în „războiul împotriva terorismului”, Pakistanul a fost acuzat de Statele Unite că adăpostește jihadiști responsabili de atacuri împotriva trupelor coaliției din Afganistan.

Relațiile s-au tensionat și mai mult când trupele americane l-au ucis pe liderul Al-Qaida, Osama bin Laden, pe teritoriul pakistanez, în 2011, fără a informa Islamabadul.

De altefel, Pakistanul a fost acuzat de complicitate în adăpostirea fugarului, autorul atentatelor din 11 septembrie 2001.