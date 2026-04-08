Constantin Cuiumju, la audierile despre criza carburanților: „Guvernul trebuie să vină cu măsuri active de reducere a prețurilor, nu să se limiteze la monitorizarea situației”

Guvernul nu trebuie să se limiteze la obligațiile sale obișnuite, ci să vină cu măsuri active pentru gestionarea crizei carburanților, a declarat deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, în cadrul audierilor publice de la Comisia pentru economie, buget și finanțe privind situația din domeniul carburanților.

Parlamentarul a criticat modul în care instituțiile statului gestionează situația din sectorul carburanților în contextul crizei petroliere globale, menționând că răspunsurile autorităților se rezumă la prezentarea datelor statistice și la declarații generale privind stabilitatea pieței.

„Din ceea ce am auzit, v-ați limitat la obligațiile zilnice și la prezentarea de date statistice, precum și la declarația prim-ministrului că „situația este stabilă – prețurile cresc”, a afirmat Cuiumju.

El a declarat că autoritățile trebuie să fie proactive și să vină cu inițiative și măsuri concrete pentru a atenua efectele crizei.

„Oamenii așteaptă măsuri concrete de susținere, așa cum fac, de exemplu, guvernele din alte state europene, inclusiv Italia și Franța. Trebuie să întreprindeți măsuri extraordinare, nu doar cele obișnuite, care țin de obligațiile de zi cu zi”, a subliniat deputatul.