Avocatul lui Plahotniuc: Presiunile asupra justiției devin tot mai evidente

O nouă ședință în dosarul lui Vladimir Plahotniuc a avut loc azi, 31 octombrie. În urma acesteia, avocatul Lucian Rogac a denunțat „graba nejustificată” cu care se desfășoară procesul.

„Astăzi a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul în care este vizat Vladimir Plahotniuc la care am observat că insistența judecătorilor de a grăbi procesul atinge noi cote”, a scris Lucian Rogac.

Avocatul a explicat că acuzarea a chemat la audieri șase martori, însă doar patru dintre ei s-au prezentat, „lucru care a deranjat completul de magistrați”.

„Vădit iritați, judecătorii au avut pretenții față de procurori că nu au asigurat programul stabilit pentru procesul de azi. După cum vedeți, afirmațiile noastre legate de graba nejustificată se adeveresc. Aceste ședințe sunt organizate într-un ritm extrem de alert, fapt care limitează capacitatea avocaților și a clientului nostru de a analiza atent învinuirile, de a construi apărarea și de a răspunde factual la ele”, a adăugat avocatul lui Plahotniuc.

Mai mult decât atât, Rogac susține că martorii, care sunt invitați la ședințe, sunt ținuți în „secret” de către acuzatori, „astfel lipsind partea apărării de a-și pregăti întrebările”.

„Pentru noi este evident că aceste lucruri se întâmplă din cauza presiunilor politice asupra justiției, care se exercită în mod deschis, ceea ce încalcă flagrant dreptul clientului nostru la un proces just și echitabil. În același timp, vreau să precizez că și la o analiză sumară a dosarului, care, repet, are 97 de volume, a câte 300-400 de pagini fiecare, concluzia noastră este că acesta se bazează, în principal pe speculații, acuzații nefondate și nu probează în niciun fel vinovăția clientului nostru”, a conchis avocatul Lucian Rogac.