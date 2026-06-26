Anatol Țăranu: Neutralitatea Moldovei nu înseamnă izolare și nici tăcere în fața agresiunii

Analistul politic Anatol Țăranu afirmă că statutul de neutralitate al Republica Moldova este adesea interpretat greșit sau folosit în campanii de manipulare și dezinformare, în special în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucraina. El explică că neutralitatea nu înseamnă izolare și nu exclude cooperarea internațională în domeniul securității și apărării.

Potrivit lui Anatol Țăranu, articolul 11 din Constituția Republicii Moldova prevede clar că statul nu poate adera la alianțe militare și nu poate permite staționarea trupelor străine pe teritoriul său.

„Neutralitatea Republicii este consfințită în Constituție, iar aceasta înseamnă că Republica Moldova nu poate să facă parte din alianțe militare și nu are dreptul să mențină pe teritoriul său trupe militare străine”, a declarat analistul.

Țăranu a atras atenția că, în realitate, prezența militarilor ruși în regiunea transnistreană reprezintă o încălcare directă a acestui statut constituțional.

„Pe teritoriul Republicii Moldova se găsesc trupe militare străine. Acum vorbesc despre trupele militare ruse din Transnistria. Noi avem o neutralitate declarată, dar nu una de facto”, a precizat expertul.

Analistul a explicat că neutralitatea nu împiedică Republica Moldova să dezvolte parteneriate externe în domeniul securității și apărării și nici să adopte poziții politice clare în raport cu agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei.

„Ceea ce face Republica Moldova în raport cu Ucraina, cu războiul din Ucraina, este nimic altceva decât o reacție politică la acea agresiune pe care o face Rusia în raport cu vecinul nostru”, a afirmat Anatol Țăranu.

Statutul de neutralitate al Republicii Moldova este prevăzut de articolul 11 din Constituție, însă dezbaterile privind aplicarea și limitele acestuia s-au intensificat după invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de securitatea regională și de prezența continuă a trupelor ruse în regiunea transnistreană.