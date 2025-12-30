Bălți: Elevii, hrăniți cu produse de proastă calitate

Peste 14.000 de elevi din municipiul Bălți ar fi fost hrăniți cu produse de calitate îndoielnică. Alimentația copiilor a fost transferată, în luna septembrie, din gestiunea unei întreprinderi municipale către o companie privată. Decizia autorităților locale a declanșat tensiuni, proteste, nemulțumirea părinților și acuzații grave legate de legalitatea procedurii și identitatea reală a furnizorului.

Părinții spun că problemele au început după ce compania UAB Handelshus a câștigat licitația din luna august și a început prestarea serviciilor de alimentație pentru elevii din Bălți. Valoarea contractului pentru o perioadă de patru luni depășea 18,6 milioane de lei. În plus, firma nu dispunea de spațiu și angajați pentru a asigura prânzuri calde, aşa cum prevede proiectul.

Sub presiunea autorităților locale, firma cu pricina a angajat foștii muncitori ai întreprinderii municipale responsabilă de alimentația elevilor și a reluat servirea meselor calde. Cu toate acestea, un control ad-hoc al consilierilor locali a demonstrat că pe mesele copiilor se regăseau porții mai mici decât cele prevăzute în contract.

„Noi, în cadrul ședinței Consiliului din septembrie, am atenționat atât primarul cât și echipa primăriei că această companie este sub sancțiuni, însă dumnealor au luat act de această informație și au comunicat că totul va fi bine cu alimentarea copiilor în școală”, spune Iurie Beșliu, consilier municipal.

Potrivit anchetei jurnalistice, în timpul procedurii de achiziție publică, alături de UAB Handelshus, figura și compania SRL Pontem X, fondată în 2018 de o firmă din Lituania. Totodată, Doina Cuzora, aministratoarea SRL Pontem X, era și reprezentantă prin procură a UAB Handelshus. La momentul semnării contractului cu Primăria Bălți, SRL Pontem X se afla pe lista agenților economici interziși, după implicarea într-un scandal similar în orașul Strășeni, privind alimentația elevilor.

„La prima vedere, totul pare legal și nu ar ridica întrebări. Însă apar semne de întrebare atunci când, după ce firma a fost declarată câștigătoare, s-a aflat că aceasta se află pe lista neagră a Republicii Moldova”, menționează Serghei Gramma, consilier municipal.

Primarul de Bălți, Alexandr Petkov, nu vede o problemă în faptul că această companie a câștigat licitația pentru serviciile de alimentație a elevilor.

„Noi nu avem cu Pontem X nimic, noi avem cu UAB Handelshus încheiat. Deci, toată procedura de licitație a fost dată la agenție pentru contestații, a fost aprobată”, a adăugat Alexandr Petkov primarul orașului Bălți.

Părinții elevilor din Bălți cer explicații și garanții că sănătatea copiilor nu va fi pusă în pericol. În Republica Moldova, alimentația gratuită a elevilor este reglementată prin norme financiare aprobate anual, iar suma alocațiilor pentru hrana școlară în 2025 a fost stabilită prin ordin comun al ministerelor Educației și Finanțelor.