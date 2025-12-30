Creditele imobiliare neperformante au depășit un miliard de lei

Economistul Stas Madan de la Expert-Grup avertizează asupra deteriorării rapide a calității creditelor imobiliare, în contextul unei expansiuni accelerate a creditării ipotecare în anul 2025.

Potrivit analizei publicate de Madan, stocul total al creditelor imobiliare a crescut într-un interval relativ scurt de timp, de la 18,6 miliarde lei în decembrie 2024 la 25,5 miliarde lei în noiembrie 2025. Mult mai îngrijorătoare este însă evoluția creditelor neperformante.

Astfel, stocul creditelor neperformante (NPL) la creditele imobiliare a crescut de 4,6 ori, de la 253 milioane lei la 1,165 miliarde lei, iar rata NPL s-a majorat de la 1,4% la 4,6%. Creșterea este mult mai rapidă decât avansul creditării totale, ceea ce indică o deteriorare a disciplinei de plată și dificultăți tot mai mari ale debitorilor în onorarea obligațiilor.

Stas Madan explică această tendință prin relaxarea standardelor de creditare și prin vulnerabilitatea sporită a debitorilor la șocuri de venit sau la creșterea ratelor dobânzilor. Potrivit lui, evoluțiile confirmă avertismentele formulate anterior în analiza programului „Prima Casă Plus”, care evidenția riscurile asociate majorării excesive a plafonului valorii locuinței, creșterii raportului dintre serviciul datoriei și venituri, precum și extinderii garanțiilor de stat.

„Din păcate, aceste riscuri nu au rămas la nivel teoretic, ci încep să se materializeze la nivel de sistem”, subliniază economistul.

Totuși, Madan precizează că situația nu este încă dramatică, deoarece cea mai mare parte a creditelor neperformante se află în categoria „Substandard”, care are șanse mai mari de redresare, și mai puțin în categoriile „Dubios” și „Compromis”. Cu toate acestea, el consideră că este necesară o intervenție pentru limitarea riscurilor.

Avertismente similare au fost formulate și de Fondul Monetar Internațional, care a atras atenția că, între finele anului 2024 și mijlocul anului 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 24%. FMI recomandă fortificarea măsurilor bazate pe analiza profilului debitorilor și alinierea programului „Prima Casă” la cadrul existent de evaluare a riscurilor, pentru a preveni supraîndatorarea populației și creșterea creditelor neperformante.