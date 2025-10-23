Premierul PAS a locuit într-un imobil deținut de Coreea de Nord

Potrivit unei investigații jurnalistice, Alexandru Munteanu, premierul desemnat al Republicii Moldova, a locuit în ultimii trei ani într-un apartament dintr-un bloc de protocol amplasat în curtea Ambasadei RPDC (Coreea de Nord) din București. Munteanu afirmă că nu știa că imobilul aparține altui stat și spune că a închiriat locuința printr-o companie imobiliară.

Jurnaliștii de la Rise.md scriu că blocul de patru etaje, 25 de apartamente și spațiu comercial la parter se află pe un teren al statului român de aproximativ 7.500 m2, dat în folosință gratuită misiunii diplomatice nord-coreene în 1977 pe o perioadă de 90 de ani, iar construcțiile aparțin Guvernului de la Phenian.

În 2011, firma IMA Partners SRL a încheiat cu partea nord-coreeană un contract de 49 de ani, cu posibilitate de prelungire, primind dreptul să închirieze integral blocul și să îl subînchirieze.

Chiria convenită este de 10.000 euro pe lună. 5.000 de euro pentru clădire și 5.000 pentru teren.

Administratorul IMA Partners, Marius Iliev, declară că nu a mai plătit chiria către partea nord-coreeană „de 7–8 ani” din cauza sancțiunilor internaționale, dar continuă să folosească imobilul pentru a-și recupera investițiile în renovare. Iliev spune că nu există litigiu în instanță. Ambasada RPDC nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Rise.md notează că, de-a lungul anilor, peste 20 de firme au avut sedii la această adresă; pe piața imobiliară, chiria pentru apartamente similare este listată în jur de 2.700 euro pe lună.

Munteanu a declarat că s-a mutat la București în martie 2022, după începerea războiului din Ucraina, căuta o locuință într-o zonă cu parc și a ales imobilul pe baza unei recomandări.

Totodată, el susține că a achitat prin virament o chirie de 595 euro pe lună și că a încetat recent contractul, menționând că nu a știut că blocul ar aparține altui stat.

Investigația Rise.md indică faptul că adresa din perimetrul Ambasadei figurează în documente comerciale asociate cu Munteanu, inclusiv în legătură cu compania ucraineană VGP, unde ar deține 21,86% prin Tissico Limited – Cipru.

Soția premierului-desemnat, Iulia Burunciuc, a declarat aceeași adresă pentru firma LaliaFlower SRL (București), înființată în 2023, cu încasări de aprox. 130.000 de roni în 2024.

Jurnaliștii de la Rise.md au subliniat că MAE român nu a răspuns până la publicare la întrebările privind acordul din 2011 și regimul plăților/investițiilor în contextul sancțiunilor.

De menționat că România și-a suspendat activitatea diplomatică la Phenian în octombrie 2021, iar Ambasada RPDC la București funcționează în regim redus.

Citește întreg articolul pe rise.md.