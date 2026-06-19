Bărbații care nu au făcut armata ar putea fi chemați la instruire militară

Ministerul Apărării a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede introducerea unei noi forme de pregătire militară inițială, obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 27 și 55 de ani care nu au efectuat serviciul militar în termen sau serviciul militar cu termen redus.

Potrivit proiectului, cursurile ar urma să dureze până la 42 de zile și ar putea fi introduse începând cu anul 2027, dacă inițiativa va fi adoptată de Parlament. În cadrul acestora, participanții ar urma să învețe noțiuni despre organizarea Armatei Naționale, apărarea teritoriului, disciplina militară, tipurile de armament și tacticile de luptă, inclusiv prin activități practice precum conducerea unor vehicule militare și instruirea privind utilizarea armelor de foc.

Ministerul Apărării argumentează că măsura este necesară deoarece, în prezent, cetățenii care depășesc vârsta de 27 de ani fără a avea pregătire militară sunt incluși în rezerva pasivă a Forțelor Armate, deși nu dețin cunoștințe și deprinderi militare de bază.

Noua formă de instruire va fi disponibilă, în mod voluntar, și pentru femeile care doresc să urmeze o carieră militară sau să se încadreze în serviciul militar prin contract.

Proiectul prevede că angajatorii vor fi obligați să permită salariaților să participe la pregătirea militară, cu păstrarea locului de muncă pe durata absenței.

Vor fi scutite de această obligație persoanele declarate inapte pentru serviciul militar din motive de sănătate, cele care au absolvit catedra militară și cetățenii care refuză serviciul militar din motive de conștiință. Totodată, persoanele cu antecedente penale nu vor putea urma instruirea, iar cei care invocă motive familiale sau necesitatea continuării studiilor vor putea solicita amânarea încorporării.

Proiectul introduce și disciplina opțională „Educația patriotică a tinerei generații”, destinată elevilor din clasele X-XII și celor din învățământul profesional tehnic. Potrivit Ministerului Apărării, aceasta ar avea scopul de a forma o cultură de securitate și de a pregăti tinerii pentru gestionarea provocărilor de securitate și a situațiilor de criză, fără a militariza sistemul educațional.

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au declarat că noua disciplină va trebui evaluată de Consiliul Național pentru Curriculum și să fie compatibilă cu politicile educaționale. Dacă proiectul va fi adoptat, noile prevederi ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.