Rusia condamnă un român la 15 ani de închisoare pentru spionaj. FSB: „A colectat şi transmis informaţii la instrucţiunile serviciilor speciale ucrainene”

Un cetățean român a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate din Rusia, după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei. Anunțul a fost făcut de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB), prin Centrul de Relații Publice al instituției, citat de agenția Interfax.

Potrivit autorităților ruse, este vorba despre un cetățean român identificat drept Chercio D.A., născut în 2002.

FSB: Românul a transmis informații despre sistemele de apărare aeriană din Soci

„Verdictul de vinovăţie al Tribunalului Regional Krasnodar împotriva cetăţeanului român Chercio D.A., născut în 2002, pentru activităţi de informaţii pentru serviciile speciale ucrainene a intrat în vigoare”, a declarat PRC într-un comunicat primit de Interfax vineri, potrivit AGERPRES.

Potrivit agenţiei, în august 2024, „un cetăţean străin, aflându-se în Teritoriul Krasnodar, a colectat şi transmis informaţii despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană situate în oraşul Soci, la instrucţiunile serviciilor speciale ucrainene”.

„Printr-o hotărâre judecătorească, străinul a fost găsit vinovat de comiterea unei infracţiuni în temeiul articolului 276 (spionaj) din Codul Penal rus. El a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate”, se arată în comunicatul de presă.

Promisiunea făcută de un intermediar ucrainean

După cum a menţionat Centrul de Relaţii Publice, „în schimbul asistenţei în obţinerea de informaţii de interes pentru inamic, intermediarul ucrainean i-a promis cetăţeanului român asistenţă pentru a părăsi în siguranţă Rusia şi a se alătura unui grup armat ucrainean căruia i s-a interzis în Rusia participarea la operaţiuni militare împotriva ţării noastre”.

„Ca urmare a măsurilor operative şi de investigaţie efectuate de ofiţerii FSB, făptaşul a fost reţinut”, se arată în comunicat.

„FSB atrage încă o dată atenţia asupra faptului că serviciile de informaţii ucrainene continuă să recruteze cetăţeni străini pentru a face rău ţării noastre şi avertizează că toate persoanele care sunt de acord să asiste inamicul vor fi identificate şi urmărite penal”, a adăugat agenţia.