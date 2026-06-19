CFM urmează să fie reorganizată până în decembrie 2026: Ce se întâmplă cu angajații

Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată până în decembrie 2026. Inițial, instituția va deveni „CFM Infra”, apoi va fi divizată în două societăți pe acțiuni.

„CFM Infra” va deveni succesoare a bunurilor aflate în gestiunea Căii Ferate a Moldovei. Proiectul reorganizării a fost publicat pentru consultări publice. Cea de-a doua societate pe acțiuni se va numi „CFM Marfă și Pasageri”.

„Proiectul de lege supus examinării este elaborat în conformitate cu angajamentele asumate prin Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru 2025-2027. (…) Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” urmează a fi reorganizată în două societăți pe acțiuni, Societatea pe acțiuni „CFM Infra” și Societatea pe acțiuni „CFM Pasageri și Marfă”, cu adoptarea organigramelor, finalizarea separării financiare și contabile și adoptarea planurilor de afaceri pentru dezvoltare. Măsura respectivă având termen de executare – Decembrie 2026”, se arată în nota informativă a proiectului.

Dacă în procesul de reorganizare angajații nu vor putea fi transferați, aceștia vor fi disponibilizați, în conformitate cu legislația muncii.

Autoritățile afirmă că reorganizarea va reprezenta o „reformă structurală”, pentru a implementa modelul instituțional prevăzut de Codul transportului feroviar, bazat pe separarea administratorului infrastructurii de operatorii de transport, în conformitate cu acquis-ul Uniunii Europene și cu angajamentele asumate de Republica Moldova față de partenerii de dezvoltare. În aceste condiții, adoptarea unui cadru juridic special reprezintă o măsură necesară pentru asigurarea realizării reformei în termenul asumat prin Agenda de reforme aferentă Planului de creștere pentru anii 2025–2027.