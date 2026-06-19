Stamate ar putea reveni în PAS. Instanța a anulat decizia de excludere din partid

Olesea Stamate anunță că a obținut câștig de cauză în procesul intentat împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), privind excluderea sa din formațiune.

Potrivit dispozitivului hotărârii pronunțate vineri, 19 iunie, de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, instanța a admis cererea depusă de Olesea Stamate și a constatat nulitatea Hotărârii Biroului Permanent Național al PAS nr. 06/03-2025 din 4 aprilie 2025, prin care aceasta a fost exclusă din partid.

Instanța a dispus repunerea Olesei Stamate în situația juridică anterioară adoptării deciziei și restabilirea calității sale de membru al PAS.

De asemenea, după rămânerea definitivă a hotărârii, PAS va fi obligat să actualizeze evidențele interne ale partidului, Registrul Național al Membrilor PAS și, după caz, datele transmise autorităților competente, pentru înlăturarea efectelor excluderii.

Totodată, instanța a dispus încasarea de la PAS a sumei de 400 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Olesea Stamate a declarat că hotărârea confirmă afirmațiile sale potrivit cărora excluderea din PAS a fost ilegală și a precizat că nu intenționează să revină în formațiune, susținând că acțiunea în instanță a avut drept scop apărarea adevărului și a legii.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile de la pronunțare.