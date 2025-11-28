Bărbatul, suspectat că ar fi organizat transportul armamentului la Vama Albița, plasat în arest pentru 30 zile

Bărbatul, care ar fi organizat transportul munițiilor găsite într-un camion la vama Leușeni – Albița, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi, 28 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Avocatul acestuia a declarat că bărbatul pledează nevinovat.

În camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița au fost găsite lansatoare de grenade, un sistem portabil rusesc de rachete IGLA, transportoare rusești pentru rachete antitanc Kornet și piese pentru drone de atac. Potrivit informațiilor, compania implicată apare în datele publice cu doar trei angajați și un profit net de 1,27 milioane de lei în 2024.