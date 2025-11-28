Expert-Grup: rata sărăciei urcă la 33,6%. Se atestă un boom la creditele de consum

Ritmul de creștere economică a Republicii Moldova încetinește, în timp ce rata sărăciei continuă să crească, potrivit raportului „Starea Țării 2025”, prezentat de Expert-Grup. Boom-ul creditelor pentru persoanele fizice a ajuns la +53%, fapt ce influențează direct creșterea sărăciei.

Conform studiului, producția agricolă a scăzut cu 19% în anul trecut, ceea ce a limitat recuperarea economiei, care a crescut cu doar 0,1% din PIB, comparativ cu așteptările de +2%. Pentru acest an se prevede o creștere de circa 2-3%, ceea ce este insuficient, în opinia directorului executiv al Expert-Grup, Adrian Lupușor.

Expertul a menționat că în prima jumătate a anului, pe fundalul presiunilor inflaționiste și al unei dinamici economice slabe, a încetinit creșterea salariilor reale, au stagnat pensiile reale și s-au redus remiterile. Deși consumul a crescut cu 4,2% în prima jumătate a anului, pe fondul creditelor luate de populație, continuă să urce rata sărăciei. Sărăcia a ajuns la 33,6%, În 2024, cele mai afectate fiind familiile numeroase, persoanele cu dizabilități și cele cu studii puține.

În opinia lui Adrian Lupușor, fortificarea guvernanței economice este vitală prin eliminarea conflictelor de interese și prin orientarea investițiilor către procesarea materiei prime locale și tehnologizarea industriei. Documentul subliniază că, în lipsa soluțiilor rapide din cauza deficitului bugetar, sunt necesare programe de stat și o tranziție de la competitivitatea bazată pe costuri la una bazată pe valoare adăugată.

Printre recomandările raportului se menționează că eliminarea sărăciei și accelerarea convergenței cu UE necesită politici coerente, investiții sustenabile și continuitate în reformele structurale.