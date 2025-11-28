Ion Ceban, primarul Chișinăului, se află în centrul unui scandal major de securitate după ce a fost interzis în România și, prin extindere, în întreg spațiul Schengen, pe baza informațiilor privind legăturile sale cu serviciile secrete ruse. Autoritățile de la București au anunțat că edilul reprezintă un risc real pentru securitatea națională, iar Curtea de Apel a menținut decizia, respingând cererea lui Ceban de suspendare a interdicției.

Deși primarul a încercat în ultimii ani să își construiască o imagine „pro-europeană”, instituțiile de securitate din România au transmis că această schimbare este doar de fațadă și că, în realitate, Ceban rămâne conectat la structurile de influență ale Kremlinului. Edilul nu este altceva decât un pion trimis de Moscova pentru a sabota parcursul european al Republicii Moldova.

Decizia României, tratată ca un semnal politic ferm în UE, îl lovește direct în credibilitate pe primarul Chișinăului, care nu mai poate participa la evenimente internaționale, negociere de proiecte sau vizite de lucru în spațiul european. Mai mult, interdicția ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a ajuns în funcție, criticii susținând că sprijinul masiv primit dinspre cercurile politice și informative ruse a fost decisiv în ascensiunea sa.

Cazul Ceban devine astfel un test pentru întreaga Republică Moldova: își poate permite capitala țării un primar suspectat de colaborare cu serviciile secrete ale Rusiei, în timp ce statul declară că vrea integrare europeană? Interdicția impusă de UE marchează cea mai dură sancțiune aplicată până acum unui politician moldovean, iar efectele politice abia încep să se simtă.