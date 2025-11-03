Transportul verde accelerează: tot mai multe mașini electrice pe drumurile Moldovei

Tranziția spre mobilitate ecologică devine tot mai vizibilă în Republica Moldova. Potrivit Agenției Servicii Publice, numărul mașinilor electrice și hibride a crescut spectaculos — cu 190% față de anul trecut. În prezent, peste 82 de mii de vehicule prietenoase cu mediul circulă pe drumurile țării, dintre care aproape 9 mii sunt complet electrice. Este o creștere care arată că interesul moldovenilor pentru transportul curat și economic nu mai e doar o tendință, ci o schimbare reală de comportament.

Autoritățile spun că acest salt nu doar reduce emisiile de carbon, ci și stimulează utilizarea energiei verzi produse local. Cu mai multe stații de încărcare instalate în marile orașe și pe principalele trasee, infrastructura începe să țină pasul cu cererea, deși mai sunt încă multe provocări de rezolvat.

Tot mai multe instituții publice și companii private aleg flotele hibride sau electrice, în timp ce tinerii șoferi optează pentru mașini second-hand electrice importate din Europa. Tendința este susținută și de scutirile de taxe vamale și reducerile de accize oferite de stat.

Specialiștii în mediu consideră că transportul electric va deveni un pilon central al strategiei naționale de decarbonizare. Pe termen lung, această tranziție ar putea transforma complet modul în care Moldova își consumă energia și își protejează aerul.

Cu străzi mai silențioase, emisii reduse și o infrastructură aflată în plină dezvoltare, Moldova începe să prindă cu adevărat direcția unui viitor verde — unul în care sustenabilitatea devine parte firească din viața de zi cu zi.