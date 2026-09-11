Berea nu scapă de majorarea accizelor: Din 2027, acestea vor crește cu 10%

Berea nu este scutită de accize.Potrivit politicii fiscale pentru anul 2027, acciza aplicată acesteia urmează să fie majorată cu 10%, la fel ca în cazul altor băuturi alcoolice, a declarat ministrul Finanțelor, Victoria Belous în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.

Ministrul a fost întrebat despre discuțiile din Parlament cu privire la taxarea suplimentară a alcoolului și despre informațiile potrivit cărora berea nu ar urma să fie vizată.

„Berea are acciză în Republica Moldova”, a precizat Victoria Belous și a explicat că politica fiscală prevede, în general, majorarea cu cel puțin 10% a accizelor pentru produsele accizabile.

Potrivit ministrului, pentru băuturile alcoolice acciza existentă este majorată cu 10%, iar în cazul berii se aplică aceeași creștere. Ea a făcut distincție între acciza deja existentă și așa-numita „taxă de viciu” discutată în Parlament.

Belous a explicat că ideea discutată la nivel parlamentar viza introducerea unei taxe suplimentare, peste acciză și TVA, pentru anumite produse, inclusiv băuturi alcoolice. Această taxă însă nu a fost introdusă pentru alcool.

„Taxa de viciu nu se introduce pentru vodcă. Taxa de viciu s-a introdus doar pentru jocurile de noroc”, a declarat ministra Finanțelor.

Victoria Belous a mai precizat că acciza la țigări urmează să crească mai mult, cu aproximativ 20%, iar Guvernul a introdus accize noi pentru anumite soluții de fumat, băuturi carbogazoase cu un conținut ridicat de zahăr, băuturi energizante și produse pirotehnice.

Ministrul a avertizat totodată că o suprataxare excesivă a alcoolului ar putea avea efecte nedorite. În opinia sa, majorările foarte mari de taxe nu au demonstrat că pot opri consumul excesiv de alcool și ar putea împinge o parte din piață spre zona tenebră sau determina consumatorii să se orienteze spre produse mai ieftine.