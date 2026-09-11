Renato Usatîi: „Solicităm Guvernului Tofan să reexamineze avizele pentru inițiativele Partidului Nostru pe care le-a emis fostul Cabinet de Miniștri”

Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a solicitat Guvernului condus de Vasile Tofan să reexamineze avizele emise de fostul Cabinet de Miniștri pentru mai multe inițiative legislative ale deputaților Partidului Nostru.



„Partidul Nostru a solicitat Guvernului Republicii Moldova avizarea repetată de către actualul Cabinet de Miniștri a mai multor inițiative înaintate de fracțiunea Partidului Nostru, ca ei să le revizuiască. Eu sper că Guvernul Tofan va avea o altă reacție, cel puțin vor fi citite”, a declarat Renato Usatîi.



În adresarea către premierul Vasile Tofan, fracțiunea argumentează că instalarea unui nou Guvern este un moment firesc pentru reevaluarea proiectelor care se află încă în proces legislativ și nu au ajuns la examinarea în plen.



Potrivit deputaților Partidului Nostru, actualul Executiv ar trebui să aibă posibilitatea de a-și formula propria poziție asupra proiectelor, ținând cont de prioritățile și realitățile actuale. Aceștia subliniază că reavizarea nu presupune susținerea automată a inițiativelor în forma lor actuală, ci oferă Guvernului posibilitatea de a identifica probleme și de a propune modificări juridice, financiare, administrative sau tehnice.



„Menținerea automată a unor avize emise de un Cabinet anterior, fără o analiză actualizată de către actualul Guvern, ar putea limita posibilitatea de a identifica soluții mai eficiente și mai adaptate realităților curente”, se arată în adresare.



Fracțiunea consideră că o nouă examinare a proiectelor va contribui la un dialog mai eficient între Parlament și Guvern, iar eventualele divergențe să fie discutate pe baza unor argumente și propuneri concrete.



Printre inițiativele pentru care Partidul Nostru solicită reexaminarea avizelor negative se numără proiecte privind:



– Digitalizarea proceselor electorale — elaborarea unei concepții naționale privind direcțiile, etapele și condițiile digitalizării proceselor electorale.



– Decontările în numerar — modificarea regulilor privind operațiunile și decontările în numerar.



– Zilele comemorative, de sărbătoare și de odihnă — instituirea zilei de comemorare a victimelor violenței în familie și reglementarea zilelor de odihnă.



– Combaterea traficului și consumului ilicit de droguri — înăsprirea și clarificarea mecanismelor de combatere a traficului și consumului ilicit de droguri.



– Bunurile donate autorităților locale — scutirea de taxe vamale a bunurilor donate cu titlu gratuit autorităților administrației publice locale.



– Admiterea temporară a mijloacelor de transport — modificarea regulilor vamale pentru utilizarea temporară a mijloacelor de transport înmatriculate în străinătate.



– Statutul de plătitor de TVA — simplificarea procedurii de anulare a înregistrării în calitate de plătitor de TVA.



– Coletele din străinătate — majorarea plafonului neimpozabil pentru coletele expediate din străinătate.



– Acciza pentru motorina utilizată în agricultură — restituirea accizei pentru motorina utilizată la lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal.



– Amalgamarea voluntară a localităților — modificarea cadrului legal pentru amalgamarea voluntară și sprijinirea financiară și administrativă a localităților.



Partidul Nostru precizează că toate aceste proiecte se află încă la etapa de examinare parlamentară și nu au fost supuse dezbaterilor în plen. Fracțiunea solicită Guvernului să le reevalueze și, după caz, să revizuiască argumentat avizele negative emise anterior.