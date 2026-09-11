VIDEO // Natalia Morari, în vizorul guvernării prin intermediul instituțiilor de forță? Declarația lui Igor Grosu

Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că instituțiile statului urmăresc „foarte atent” apariția unor noi proiecte media și „medii academice”, în contextul unei întrebări în care jurnalista Natalia Morari și proiectul acesteia au fost invocate drept exemplu. Grosu a spus că speră ca instituțiile să acționeze, iar în caz contrar „o să cerem insistent” acest lucru, scrie telegraph.md.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, unde moderatorul l-a întrebat pe Grosu de ce autoritățile nu intervin în cazul unor proiecte despre care a susținut că ar beneficia de finanțări importante și a făcut referire la „o academie” și la renovarea unui bloc cu milioane de lei, achitate în numerar.

Igor Grosu a respins afirmația că instituțiile statului nu ar întreprinde nimic și a invocat drept exemplu o acțiune comună a CNA și Procuraturii Anticorupție privind aproximativ 50 000 de dolari care, potrivit lui, ar fi fost destinați achitării salariilor pentru formațiuni politice din „arcul pro-moscovit”.

„Să zic că nu se face nimic, nu pot să spun lucrurile astea. Bine, ceea ce se vede, pot să aduc ca exemplu, ceea ce este public, altceva nu pot să aduc ca exemplu, nu am voie”, a declarat Grosu.

Liderul PAS a continuat prin a spune că autoritățile cunosc despre apariția recentă a unor „medii academice” și că acestea sunt urmărite foarte atent.

„Sunt de acord, dar cunoaștem și noi despre mediile academice apărute de curând și urmărim foarte atent și, evident, atunci când probabil va fi momentul, instituțiile noastre o să-și facă treaba”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a mai spus că instituțiile „nu stau și dorm” și că, dacă acestea nu vor acționa, se va insista în acest sens.

„Doar un lucru pot să vă spun, nici instituțiile noastre nu stau și dorm. Urmăresc foarte atent și probabil sper, dacă nu, o să cerem insistent, să acționeze în consecință și în cadru legal”, a spus Grosu.

Din declarațiile făcute în emisiune nu rezultă dacă Natalia Morari este vizată într-un dosar penal sau într-o investigație a CNA ori a Procuraturii Anticorupție. Grosu nu a indicat nicio presupusă ilegalitate comisă de jurnalistă sau de VOX Academy. În același timp, liderul PAS a lăsat să se înțeleagă că deține și informații care nu sunt publice, afirmând că „altceva nu pot să aduc ca exemplu, nu am voie”.

Declarațiile apar și într-un context în care Natalia Morari și proiectele sale media s-au confruntat deja cu restricții de acces la instituțiile statului, fiind incomode pentru actuala guvernare PAS.

Morari critică frecvent guvernarea în emisiunile și editorialele sale. În ultimele luni, aceasta a acuzat PAS de monopolizarea segmentului politic proeuropean, a criticat reformele promovate de guvernare și a susținut că deciziile importante ale Executivului sunt luate, în realitate, la Președinție. Într-o apariție la „Marius Tucă Show”, Morari a declarat inclusiv că Republica Moldova ar fi revenit la practicile unui „stat capturat” sub actuala guvernare. Acestea reprezintă pozițiile și acuzațiile jurnalistei.

Conflictul dintre Natalia Morari și actuala putere a ajuns anterior și la Poliție. Maia Sandu a depus personal o plângere împotriva Nataliei Morari și a jurnalistului Gheorghe Gonța pentru declarații făcute într-o emisiune online. Faptul că plângerea a fost depusă personal de Maia Sandu a fost confirmat public de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a precizat că aceasta a acționat în calitate de persoană fizică, și nu în numele Președinției.

Morari s-a confruntat și anterior cu acțiuni ale CNA. În august 2024, instituția i-a solicitat, în calitate de administratoare a Media Sapiens SRL, informații privind activitatea economico-financiară a companiei, inclusiv rapoarte financiare, extrase bancare și contracte. Acțiunea a avut loc în perioada în care Morari își anunțase intenția de a candida la alegerile prezidențiale.

Jurnalista a calificat atunci demersul CNA drept un „atac politic” și o tentativă de intimidare, acuzând-o pe Maia Sandu că ar utiliza instituțiile statului împotriva celor care o critică. CNA a respins atunci acuzațiile privind caracterul politic al acțiunilor sale.

Acum, la doi ani de la acel episod, liderul PAS spune public că instituțiile „urmăresc foarte atent” proiectele nou-apărute și că, dacă acestea nu vor acționa, „o să cerem insistent”. În contextul criticilor constante ale Nataliei Morari la adresa guvernării și al acțiunilor anterioare ale instituțiilor statului în raport cu aceasta, declarațiile pot ridica suspiciuni privind o posibilă intimidare și presiune asupra activității jurnalistice, inclusiv prin utilizarea instituțiilor statului ca instrument de cenzură.

Amintim că, recent, Natalia Morari a lansat VOX Academy, un proiect prezentat drept o școală de gândire și leadership. Programul include cursuri de comunicare publică, gândire critică, practică media, branding personal, leadership, sisteme publice și geopolitică, iar printre lectorii anunțați se numără jurnaliști și experți din Republica Moldova și România, inclusiv Ion Cristoiu și Marius Tucă.

În paralel, Morari își continuă activitatea jurnalistică în mediul online, inclusiv prin proiectul media Mlive, unde sunt realizate și difuzate emisiuni, interviuri și editoriale. În echipa proiectului au fost anunțați anterior și jurnaliștii Gheorghe Gonța, Iulia Fiodorova și Mihaela Dicusar.

Până în prezent nu a fost făcută publică vreo informație oficială potrivit căreia Natalia Morari, Mlive sau VOX Academy ar fi vizate într-un dosar penal în legătură cu activitatea descrisă de Igor Grosu.

Telegraph a contactat CNA și Procuratura Anticorupție pentru a solicita explicații privind declarațiile președintelui Parlamentului, inclusiv dacă Natalia Morari este vizată în acțiuni sau investigații, de unde ar putea cunoaște Igor Grosu informații despre activitatea instituțiilor și cum comentează acestea declarația liderului PAS că „o să cerem insistent” să se acționeze. În cazul în care CNA și Procuratura Anticorupție vor transmite răspunsuri la solicitările expediate, acestea vor fi publicate ulterior.

Până la publicarea acestei știri, Natalia Morari nu a publicat vreo reacție la declarațiile făcute de Igor Grosu.