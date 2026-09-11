Platon, învinuit într-o schemă de 400 de milioane de lei: Dosarul, trimis în judecată

Veaceslav Platon a fost trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat că ar fi organizat și dirijat o schemă prin care a obținut ilegal un pachet de 43,11% din acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA, evaluat la peste 400 de milioane de lei. Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală în lipsa acestuia.

Potrivit acuzării, Platon ar fi urmărit să obțină un pachet suficient de mare de acțiuni pentru a beneficia material, a promova persoane loiale în conducerea băncii și, în cele din urmă, a exercita controlul asupra instituției financiare.

Acesta este învinuit de dobândirea ilicită, prin înșelăciune, a bunurilor altor persoane, cu provocarea unor prejudicii în proporții deosebit de mari acționarilor Moldova-Agroindbank, precum și de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Conform probelor acumulate de Procuratura Anticorupție, schema ar fi presupus înregistrarea unor tranzacții fără acordul proprietarilor legali ai acțiunilor sau al succesorilor acestora și în baza unor documente false.

În urma tranzacțiilor ar fi fost acumulat un pachet reprezentând 43,11% din capitalul social al băncii, cu o valoare de peste 400 de milioane de lei.

Ulterior, pentru a ascunde originea presupus ilegală a acțiunilor, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente al căror beneficiar real ar fi fost Veaceslav Platon.

Procurorii susțin că banii utilizați pentru procurarea fictivă a acțiunilor ar fi provenit din așa-numitul „Laundromat rusesc”.

Potrivit acuzării, controlul asupra pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale Moldova-Agroindbank și să exercite, pentru o anumită perioadă, controlul asupra instituției financiare.

În decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut cele 43,11% din acțiunile băncii ar fi acționat concertat.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, concluzia s-a bazat inclusiv pe proveniența banilor folosiți pentru cumpărarea acțiunilor din aceleași surse, circuitul dividendelor, traversarea în comun a frontierei de către acționari și reprezentanții acestora, utilizarea acelorași adrese IP, precum și pe informații obținute din telefoane, calculatoare, documente și declarațiile persoanelor audiate.

Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei.

Procurorii precizează că au solicitat asistență juridică internațională din partea Regatului Unit pentru a-i aduce lui Platon la cunoștință ordonanța de punere sub învinuire și pentru a-l audia. Potrivit instituției, acesta, în prezența avocatului său, a refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare.

În aceste condiții, instanța a autorizat finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Veaceslav Platon.

Dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare în fond.

În vederea recuperării presupuselor bunuri infracționale, Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru asupra unor mijloace bănești în valoarea prejudiciului. O parte din bani au fost deja restituiți părților vătămate sau civile în urma punerii în executare a titlurilor executorii.