Va fi electrificată linia feroviară Iași – Ungheni / Va fi modernizat și podul feroviar peste Prut

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță achiziționarea serviciilor de proiectare și executare a lucrărilor pentru reabilitarea liniei de cale ferată Iași (România) – Ungheni (Republica Moldova).

Proiectul prevede un complex de lucrări de modernizare și electrificare a infrastructurii feroviare, care urmează să contribuie la consolidarea conexiunii feroviare dintre cele două ţări.

Printre lucrările planificate se numără reconstrucția și modernizarea podului feroviar peste râul Prut, precum și modernizarea infrastructurii feroviare a stației Ungheni și a parcului european de călători cu ecartament de 1435 mm.

De asemenea, este prevăzută electrificarea liniei de cale ferată dintre podul peste Prut și parcul european de călători al stației Ungheni. Proiectul mai include modernizarea sistemelor de semnalizare, centralizare și blocare, precum și a comunicațiilor feroviare și telecomunicațiilor. În zona de implementare urmează să fie protejate sau, după caz, reconfigurate rețelele inginerești existente.

Potrivit CFM, implementarea proiectului va contribui la creșterea siguranței și fiabilității infrastructurii feroviare transfrontaliere și la integrarea în continuare a rețelei feroviare a Republicii Moldova în spațiul european de transport.

Reabilitarea conexiunii Iași–Ungheni reprezintă una dintre direcțiile de modernizare a infrastructurii feroviare naționale și de consolidare a legăturilor de transport cu România și, prin aceasta, cu rețeaua europeană de transport.