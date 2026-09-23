Berlinschii: Autoritățile trebuie să prevină noi riscuri în sistemul energetic

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, susține că autoritățile trebuie să întreprindă măsuri concrete pentru reducerea riscurilor din sistemul energetic, în contextul instituirii stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. El și-a exprimat totodată speranța că măsura nu va fi folosită în alte scopuri.

În cadrul unei intervenții la Realitatea TV, deputatul a amintit despre propunerea liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, privind crearea unor stocuri suficiente de benzină și motorină. Potrivit lui Berlinschii, această propunere nu ar fi fost luată în considerare de autorități.

Deputatul a vorbit și despre necesitatea reducerii vulnerabilităților din sistemul energetic, referindu-se la achiziționarea unui transformator.

„Eu sper că totuși o să fie cumpărat acel transformator, ca să nu mai avem riscurile care au fost și anterior. Da, noi înțelegem că perioada de livrare durează, dar raportat la impactul pe care îl are acel transformator, cred că merită această investiție”, a declarat Alexandr Berlinschii.

El s-a referit și la linia electrică Vulcănești–Chișinău, despre care a spus că nu a fost încă dată în exploatare. În opinia deputatului, problemele țin nu doar de construcție, ci și de gestionarea infrastructurii.

„Și uitați-vă că nu este problema pe partea asta de construcție, dar este o problemă de gestionare. Nu au putut fi procurate piese sau nu erau funcționale”, a spus Berlinschii.

Deputatul a criticat și utilizarea repetată a stării de urgență în ultimii ani. El a susținut că, în perioada guvernării Partidului Acțiunii și Solidarității, Republica Moldova s-ar fi aflat mai mult de 800 de zile sub astfel de regimuri.

„Din cinci ani, cam doi ani și jumătate au fost conduși în perioada stărilor de urgență. Orice criză nu trebuie să aibă o culoare politică!”, a declarat Alexandr Berlinschii.