Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Poliția ar trebui să se implice mai mult în gestionarea traficului din Capitală

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că Poliția ar trebui să se implice mai mult în gestionarea traficului din Capitală și afirmă că, în unele cazuri, intervenția oamenilor legii ar îngreuna circulația. De cealaltă parte, Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) respinge acuzațiile și precizează că gestionarea fluxului de transport ține de competența administrației publice locale.

Subiectul ambuteiajelor a fost abordat de Ion Ceban în cadrul ședinței Primăriei din această săptămână, unde edilul a declarat că municipalitatea este responsabilă de infrastructura de mobilitate și de semaforizare, însă nu poate prelua atribuțiile Poliției.

„În responsabilitățile noastre intră infrastructura de mobilitate, pe alocuri, lucrări legate de semaforizare, dar să facem lucrul Poliției noi nu putem. Uneori avem impresia că Poliția intervine așa că traficul nu numai că nu se regulează, dar ajunge într-un impas total”, a declarat Ion Ceban.

Primarul a remarcat că traficul ar fi gestionat mai eficient atunci când în Capitală se află delegații oficiale străine.

Reprezentanții Poliției susțin însă că agenții de patrulare intervin zilnic în cele mai problematice intersecții din Chișinău, în special în orele de vârf.

Potrivit șefului Coordonare Operațională din cadrul INSP, Sergiu Bulgaru, zeci de echipaje sunt mobilizate dimineața și seara, iar marțea și joia numărul agenților implicați este dublat.

„Gestionarea fluxului de transport este de competența administrației publice locale. Angajații Poliției sunt implicați zilnic în intersecțiile mai problematice pentru a acorda suport direct cetățenilor”, a declarat Sergiu Bulgaru.

Acesta a explicat că, începând cu ora 17:00, polițiștii sunt nevoiți să intervină pentru fluidizarea circulației, întrucât fluxul de automobile este foarte mare, iar ciclurile semafoarelor nu fac întotdeauna față.

În aceste situații, agenții limitează sau permit temporar accesul automobilelor pe anumite direcții pentru a reduce blocajele.

Problema traficului este amplificată și de numărul mare de automobile. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, aproximativ 330.000 de autoturisme sunt înregistrate doar în municipiul Chișinău. Cifra reprezintă circa 46 de mașini la 100 de locuitori, fără a include toate vehiculele care intră zilnic în Capitală din alte localități.

Un studiu de fundamentare privind circulația și transporturile, prezentat în luna august, estimează că numărul automobilelor din municipiu este de aproximativ cinci ori mai mare decât capacitatea rețelei pentru care a fost proiectată infrastructura rutieră a Capitalei.