O nouă lege pentru mass-media din Moldova. Ce reguli vor intra în vigoare în 6 luni

Republica Moldova are o nouă lege privind activitatea mass-media. Acesta a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial și va substitui precedenta lege a presei, aprobată în anul 1994. Documentul urmărește crearea unui cadru juridic unitar care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic, în concordanță cu standardele europene și cu evoluțiile recente ale pieței media.

Noua lege stabilește cadrul juridic general privind funcționarea furnizorilor de servicii mass-media, instituie măsuri complementare pentru garantarea libertății de exprimare, protecția pluralismului mediatic, protecția, autonomia și siguranța jurnaliștilor, asigurarea autonomiei instituționale și a independenței editoriale, precum și cerințe privind transparența structurii proprietății și a finanțării și responsabilitățile furnizorilor de servicii mass-media.

În baza legii, va fi instituit Registrul transparenței proprietății și a finanțării furnizorilor de servicii mass-media. Înscrierea în registru va fi benevolă și nu va constitui o condiție pentru desfășurarea activității mass-media. Registrul va fi gestionat de Ministerul Culturii. Documentul va asigura evidența administrativă a furnizorilor de servicii mass-media și va facilita accesul publicului la informații privind structura proprietății și principalele surse de finanțare ale instituțiilor media.

Noile prevederi vizează protecția activității jurnalistice și consolidarea garanțiilor privind independența editorială, prin măsuri menite să prevină ingerințele nejustificate și să asigure exercitarea liberă a profesiei de jurnalist. De asemenea, sunt instituite repere pentru evaluarea concentrărilor pe piața serviciilor mass-media, inclusiv din perspectiva impactului asupra pluralismului mediatic și independenței editoriale.

De asemenea, documentul urmărește apropierea legislației naționale de standardele europene consacrate prin Regulamentul (UE) 2024/1083 privind instituirea unui cadru comun pentru serviciile mass-media în cadrul pieței interne (European Media Freedom Act).

Legea privind mass-media va intra în vigoare la expirarea termenului de șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceasta va substitui precedenta Lege a presei, aprobată în anul 1994, într-un context social, tehnologic și informațional diferit de cel de astăzi.