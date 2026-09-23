Renato Usatîi cere evaluarea problemelor înainte de extinderea renovării blocurilor din Bălți

Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, l-a invitat pe ministrul Energiei la Bălți pentru a discuta cu locatarii blocurilor incluse în proiectul de renovare și a afla problemele cu care s-au confruntat oamenii în urma lucrărilor.

Renato Usatîi a declarat că experiența locatarilor din blocurile în care lucrările au fost deja efectuate trebuie luată în calcul înainte de extinderea proiectului.

„Dumneavoastră aveți posibilitatea să vă opriți pentru un sfert de oră, să-i ascultați pe oamenii unde schimbările astea au fost făcute. […] Este primarul în Bălți. Pot fi invitați și consilierii, dar să fie consilieri de la toate fracțiunile. Adică să avem o discuție, domnul ministru, cu oamenii unde s-au făcut aceste lucrări”, a spus Usatîi.

Liderul fracțiunii Partidului Nostru a atras atenția și asupra problemelor cu care se confruntă unii locatari după intervențiile efectuate la blocuri și a insistat ca eventualele prejudicii să fie reparate.

În cadrul discuției, ministrul a menționat că proiectul de lege prevede obligația companiei de a restabili eventualele prejudicii provocate în procesul lucrărilor, iar acest lucru ar fi fost inclus în proiectul privind crearea comunităților energetice.

Renato Usatîi a cerut identificarea unei soluții pentru cazurile în care lucrările de termoizolare nu pot fi realizate integral în apartamente.

„Când omul e plecat, apartamentul rămâne fără termoizolare. Înseamnă că trebuie să existe o formulă și pentru aceste apartamente. Nu știu, poate să prevedem o etapizare a lucrărilor, cum zic moldovenii, adică să venim cu o soluție la pachet”, a declarat liderul fracțiunii Partidului Nostru.

Președintele Partidului Nostru a insistat că, înainte de extinderea proiectului, este necesară evaluarea problemelor apărute în blocurile în care lucrările au fost deja realizate și discutarea acestora direct cu locatarii.