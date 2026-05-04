Chișinăul marchează 9 Mai: Flori la Eternitate și evenimente în PMAN

Pe 9 Mai, conducerea Primăriei Chișinău va depune flori la Complexul Memorial „Eternitate” și va inaugura un nou centru expozițional pe teritoriul complexului, într-un spațiu recent reabilitat.

Evenimentele vor continua ulterior în Piața Marii Adunări Naționale, unde municipalitatea își va prezenta proiectele comune cu partenerii europeni, în Orășelul European organizat de Ziua Europei. Informațiile au fost prezentate de primarul general, Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor municipale.

Edilul a precizat la ședință că, în această săptămână, continuă lucrările de întreținere pe teritoriul complexului memorial.

„În fiecare an, așa cum am zis, vom avea grijă de bună desfășurare a evenimentului, cu mult respect pentru memoria celor care au luptat și au căzut pe câmpul de luptă, deoarece cred că în țara noastră, în fiecare familie, există măcar o singură persoană care a avut de suferit în cel de-al Doilea Război Mondial”, a subliniat primarul capitalei.

Ion Ceban afirmă că, după depunerea de flori, conducerea primăriei va participa la activitățile desfășurate în Orășelul European organizat în PMAN, cu prilejul Zilei Europei. Edilul a declarat că Primăria Chișinău va avea două corturi unde va prezenta proiectele realizate în comun cu partenerii europeni.

Parlamentul a votat în anul 2017 o hotărâre potrivit căreia ziua de 9 Mai a fost declarată Ziua Europei. Decizia nu exclude marcarea în aceeași zi a Zilei Victoriei împotriva fascismului și nazismului în cel de-al Doilea Război Mondial.