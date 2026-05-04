O educatoare a fost înșelată cu aproape 298.000 de lei de mama unui copil

O femeie de 34 de ani a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru escrocherie. Sentința a fost pronunțată de instanță în lipsa inculpatei, aceasta fiind anunțată în căutare.

Conform învinuirii formulate de procurori, în perioada 2018–2019, inculpata ar fi obținut de la partea vătămată circa 298.000 de lei, prin inducerea acesteia în eroare. Femeia i-ar fi spus victimei că pe numele ei ar exista o cauză penală, pornită pentru o pretinsă violență față de fiul inculpatei, și că ar fi necesare sume de bani pentru „avocați”, „procurori”, „martori” sau „judecată”, pentru a mușamaliza cazul.

Totodată, inculpata i-ar fi promis victimei că o va ajuta să beneficieze de o procedură de fertilizare in vitro, deși nu avea posibilitatea reală de a-și respecta promisiunile.

Partea vătămată a declarat că a cunoscut-o pe inculpată în perioada în care activa ca educatoare la grădinița frecventată de copilul acesteia. Potrivit declarațiilor sale, inculpata ar fi acuzat-o că i-a traumatizat copilul și i-ar fi cerut în mod repetat bani, amenințând-o că va ajunge la închisoare dacă nu achită sumele solicitate.

Victima a mai declarat că a contractat inclusiv credite pentru a-i transmite banii ceruți. Ulterior, inculpata i-ar fi promis fie că îi va restitui sumele, fie că o va ajuta să aibă un copil prin proceduri de fertilizare in vitro, solicitând și în acest scop alte sume de bani.

Potrivit părții vătămate, niciun ban transmis nu i-a fost restituit. Aceasta a mai precizat că nu a comis niciun act de violență asupra copilului inculpatei și că a acceptat să transmită banii din cauza temerilor provocate de amenințările privind tragerea sa la răspundere penală.

Procuratura îndeamnă cetățenii să nu cedeze presiunilor, intimidărilor sau solicitărilor de bani formulate sub pretextul influențării unor soluții în dosare penale. Instituția precizează că o persoană nu poate fi trasă la răspundere penală și condamnată în lipsa unor probe administrate legal și examinate de o instanță de judecată. În asemenea situații, oamenii sunt îndemnați să se adreseze imediat organelor de drept.